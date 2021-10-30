В какие дни знакомиться, если хочется серьезных отношений?

Успех знакомства и перспективность последующих отношений во многом зависят от времени года, жизненной ситуации и даже дня недели! Каждому дню покровительствует своя планета, которая влияет на события и их развитие. Когда же стоит знакомиться, если вы рассчитываете на серьезное продолжение?

Понедельник

Первый рабочий день — лунный. Он располагает к доверию и взаимопониманию. Отношения, завязывающиеся в понедельник, будут открытыми, эмоциональными, в них будет царить поддержка и забота. Для того чтобы не спугнуть удачу, в этот день стоит оценить свою заинтересованность в плодотворном общении и проявить ее по максимуму.

Вторник

Этому дню сопутствует энергичный Марс. Наиболее успешными будут деловые встречи, конференции, корпоративные мероприятия и праздники. Для романтических знакомств вторник тоже хорош, но нужно держать себя в руках. Излишняя эмоциональность может привести к ссорам и конфликтам.

Среда

В середине недели на наши отношения влияет интеллектуальный Меркурий. Он располагает к легкому общению, дружбе, продуктивному обмену информацией. Знакомства, случившиеся в среду, могут стать началом крепких и непринужденных приятельских отношений. Существует риск, что они закончатся также внезапно, как и начались.

Четверг

В день Юпитера встречи с новыми людьми могут принести много пользы. Четверг хорош для налаживания деловых связей — в будущем это поможет реализовать карьерные амбиции. Проявив решительность, можно познакомиться с перспективным партнером по бизнесу, покровителем, спонсором.

Пятница

В этот день миром правит царица любви и страсти Венера. Романтические встречи в пятницу сулят влюбленность, способную стать настоящим чувством. Знакомства будут приятными, комфортными, вы встретите понимание в глазах нового интересного человека. Отличный день для вступления в брак.

Суббота

В этот день стоит посвятить время работе над собой. Сатурн — планета самопознания, а потому он благосклонен к тем, кто предпочтет отдых и гармонизацию жизни активным действиям. Знакомство в субботу может быть непредсказуемым: возможны судьбоносные встречи, но не исключены и трудные, конфликтные отношения с новым другом. Если сразу не заладилось — отступите.

Воскресенье

В завершении недели знакомства с новыми людьми озарено Солнцем. Его вдохновляющая энергия будет располагать к творчеству и общению. В воскресенье посвятите себя помощи близким, любым активностям в хорошей компании, а там и до приятного знакомства недалеко!

Как пишет Wday.ru, помимо дней недели есть и другие ограничения. Не стоит заводить отношения с новыми людьми в период ретроградного Меркурия — они могут принести много бед и разочарований. С осторожностью знакомьтесь в конце зимы и на стыке времен года. Эти периоды нестабильны и небезопасны. Не стоит начинать романтическую связь в период расцвета — когда вы похудели или обновили стиль. Лучше будущему возлюбленному видеть вас такой, к которой вы сами хорошо привыкли. И конечно, новая связь (даже платоническая) при еще живых отношениях принесет неприятности — обоим союзам будет грозить крах.

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