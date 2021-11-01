Себе на уме: физиогномист заподозрила любовника Волочковой в зависимостях

Бывшей приме-балерине Большого театра Анастасии Волочковой очень повезло с новым кавалером. Владимир трепетно относится к звезде. Но есть нюанс: этот мужчина может страдать от серьезных зависимостей — есть риск, что союз быстро распадется. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru выразила физиогномист Елена Мифф.

Для анализа отношений эксперту достаточно взглянуть на влюбленных — она считывает поведение и характеры по позам, мимике и жестам. На снимке ниже Анастасия лежит, облокотившись на ухажера и закинув на него уставшие от физических нагрузок ноги. Владимир, в свою очередь, довольно обнимает балерину и мило улыбается в камеру.

«Фото очень домашнее, нежное, красивое. Действительно, похоже на то, что ей и правда хорошо. Она пишет, что он заботливый, внимательный, сексуальный, статный, добрый. Она не сказала ничего про деньги, значит, ей действительно очень хорошо с этим человеком», — заметила Елена Мифф.

Instagram @volochkova_art

Между тем, физиогномист разглядела во взгляде партнера Волочковой нечто пугающее, «колющее». Специалист считает, что Владимир не так прост, каким желает казаться.

«Я думаю, что молодой человек достаточно прямолинеен, имеет свой характер, жизненный стержень. Конечно, это не олигархические дела, но ведь не всегда человек должен быть очень богат, чтобы иметь возможность озвучить свое мнение. Явно прослеживается наличие зависимостей. Я не хочу сказать, что он чем-то злоупотребляет. Зависимости бывают разные. Например, от любви», — намекнула на неординарность Владимира Елена.

В заключение физиогномист пожелала Волочковой счастья с новым кавалером. Она искренне надеется, что этот мужчина не будет пользоваться ее расположением ради материальной выгоды.

Ранее 5-tv.ru рассказал, куда пропал молодой ухажер Анастасии Волочковой после отдыха на курорте.