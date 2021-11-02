США узнали, с чем столкнулась их атомная подлодка, и теперь выглядят глупо
Атомная подлодка США столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море
Фото, видео: globallookpress / US Navy; 5-tv.ru
Загадочный инцидент в Южно-Китайском море привел к обострению между Вашингтоном и Пекином. Итоги расследования заставили экспертов удивиться прозаичности причин аварии.
В США завершили расследование столкновения атомной подлодки «Коннектикут» (Connecticut) с неизвестным объектом в Южно-Китайском море.
К большому удивлению экспертов, выяснилось, что в начале октября субмарина налетела на подводную гору. При этом ученым и военным о ней якобы вообще не было известно, хотя американские корабли находятся в этом районе постоянно. Как выяснилось, в карты закралась неточность.
Теперь субмарине требуется серьезный ремонт. Вот только чинить ее — негде. По данным китайских журналистов, сейчас просто нет свободных доков. Все из-за того, что американские корабли постоянно находятся в море, а ремонтная база флота США на это, оказывается, не рассчитана.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, информация о столкновении подлодки ВМС США с неизвестным объектом появилась в начале октября. Пострадало более десяти моряков. Инцидент обострил отношения между Вашингтоном и Пекином. Даже высказывались версии, будто во всем виновен беспилотник КНР.
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