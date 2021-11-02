Шаляпин рискует лишиться квартир, подаренных ему Дэвис перед смертью

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Надежда Квашенко
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Бенхин назвал условие, при котором у Шаляпина отсудят подаренные ему квартиры

Шаляпин рискует лишиться квартир, подаренных ему Дэвис перед смертью

Фото: Instagram @shalyapin_official

Общая стоимость приобретенной Татьяной Дэвис недвижимости на имя будущего супруга составляет около 70 миллионов рублей.

Овдовевший через два месяца после свадьбы Прохор Шаляпин рискует понести немалые финансовые убытки. Как рассказал друг певца, адвокат Александр Бенхин, родственники покойной Татьяны Дэвис могут отсудить четыре квартиры в столице, которые владелица сети адвокатских контор купила еще до свадьбы и оформила на будущего мужа.

«По закону РФ — никаких прав у наследников Татьяны на эти объекты не возникает. По законам Канады — если докажут, что платеж был напрямую с ее счета и целью было приобретение для совместного проживания, то могут претендовать», — приводит слова адвоката сайт Teleprogramma.pro.

По его словам, в случае возникновения имущественных претензий со стороны ближайших родственников покойной Дэвис, артисту следует заявить о своих правах на наследство бизнес-леди в Канаде и США.

В него, к слову, входит не только недвижимость, но также счета, акции, страховые выплаты на сумму, существенно превышающую стоимость московских квартир.

Шаляпин высказал свое мнение относительно приобретенной на его имя недвижимости во время совместного прямого эфира в Instagram с писательницей и бизнесвумен Леной Лениной.

На ее вопрос, не планирует ли он вернуть квартиры родителям умершей жены, если предположить, что со стороны Дэвис это был щедрый подарок для возлюбленного, артист ответил отказом.

Также он отметил, никто из родных его супруги не обращался к нему с вопросами о недвижимости.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что уголовное дело в отношении матери Шаляпина рассматривает суд в Волгограде.

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