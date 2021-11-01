Уголовное дело в отношении матери Шаляпина рассматривает суд в Волгограде

Уголовное дело в отношении матери певца Прохора Шаляпина рассматривает Краснооктябрьский районный суд Волгограда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Женщина, работающая в одной из волгоградских больниц, обвиняется в получении взяток от осужденных, которым она, по версии следствия, выписывала освобождение от исправительных работ.

Уточняется, что ранее обвиняемая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, однако потом отказалась от признательных показаний.

«Суд в Волгограде в конце сентября начал рассмотрение уголовного дела в отношении сотрудницы одной из районных больниц Волгограда Колесниковой Елены Ивановны, которая еще весной после задержания сотрудниками правоохранительных органов согласилась дать признательные показания и заключила с надзорным ведомством досудебное соглашение о сотрудничестве. Однако подсудимая отказалась от первоначальных показаний и перестала являться на судебные заседания по своему делу», — цитирует собеседника агентство.

Источник добавил, что следующее заседание по делу матери Шаляпина в районном суде запланировано на 12 ноября.

Ранее певец вступился за подозреваемую в мошенничестве мать. Он заявил о ее невиновности и о том, что она по своей наивности оказалась втянутой в чужую аферу. Певец также считает, что его маму намеренно «подставили», чтобы напакостить ему в отместку за его популярность. Обидчикам родительницы Шаляпин пригрозил федеральными проверками, расследованием телепрограмм «Время покажет» и «Человек и закон», а также привлечением более «серьезных ресурсов», если его мать не оставят в покое и не перестанут «кошмарить».

Как рассказывал 5-tv.ru, Сергей Жорин прокомментировал распространившуюся информацию о том, что маму Прохора Шаляпина подозревают в мошенничестве. Звездный адвокат упрекнул певца в том, что тот, хвастаясь роскошной жизнью, не может обеспечить достойную старость матери, вынужденной «вкалывать с утра до вечера за копейки».