Шаляпин о квартирах умершей жены: «Не собираюсь никому ничего возвращать!»

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Егор Измалкин
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Прохор Шаляпин рассказал, как распорядится недвижимостью от умершей жены

Шаляпин о квартирах умершей жены: «Не собираюсь никому ничего возвращать!»

Фото: Instagram @shalyapin_official

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Бизнесвумен Татьяна-Клаудия Дэвис незадолго до смерти оформила недвижимость на имя супруга.

Певец и ведущий Прохор Шаляпин заявил, что не собирается возвращать четыре квартиры покойной жены Татьяны-Клаудии Дэвис, которые та приобрела примерно за 70 миллионов рублей незадолго до своей кончины и оформила на артиста. Это произошло во время совместного прямого эфира в Instagram с писательницей и бизнесвумен Леной Лениной.

Она посоветовала Шаляпину не передавать квартиры родителям умершей супруги, так как уверена, что Дэвис сознательно переписала жилье на возлюбленного. Ленина считает, что таким образом предпринимательница хотела сделать ему приятное.

«Не собираюсь никому ничего возвращать», — ответил певец.

К тому же, добавил Шаляпин, никто из родных его супруги не обращался к нему с вопросами о недвижимости.

Супруга Шаляпина — Татьяна-Клаудии Дэвис — скоропостижно скончалась 30 сентября из-за последствий коронавируса. Трагедия произошла всего через три дня после свадьбы.

Как писал 5-tv.ru ранее, через две недели после утраты Прохор Шаляпин отправился в гастрольный тур.

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