Собчак расплакалась в эфире ток-шоу после неожиданного признания матери

Телеведущая и блогер Ксения Собчак не смогла сдержать слез после того, как ей зачитали письмо, написанное матерью — Людмилой Нарусовой. Сенатор призналась, что в детстве ограничивала дочь во многом и раскаивается в своем поступке. История произошла в эфире ток-шоу Дмитрия Борисова на одном из федеральных каналов. Съемки проходили в преддверии празднования 40-летия экс-звезды «Дома-2».

Трогательный момент сопровождался показом детских снимков маленькой Ксюши из семейного архива. Фотографии отбирала сама мама. Девочка росла в семье известного политика и первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Высокая политическая должность отца заставляла родителей в строгости воспитывать единственную дочь.

«Мы так во многом тебя в детстве ограничивали. Главным образом потому, что жизнь твоего папы, мэра города, была под лупой, под прицелом телекамер. И мы все время говорили тебе: „Так нельзя“, хотя это „нельзя“ было искусственным запретом», — написала расчувствовавшаяся мать.

Нарусова добавила, что искренне гордится любимой дочерью, пусть со стороны это может выглядеть иначе.

«Такая ты. Не можешь врать, не хочешь врать о своих чувствах. В добрый путь, моя любимая доченька. Я тебя очень люблю», — говорится в открытом письме.

Кроме того, Нарусова рассказала историю появления на свет наследницы.

«Мы очень долго тебя ждали. И когда ночью папа вез меня в „скорой помощи“, мы очень боялись, что не успеем до разведения мостов. Потому что роддом был на другой стороне Невы. В ту ночь пошел снег, и акушерка в машине сказала: „Девочка будет беленькая и светленькая“. Я очень хорошо это запомнила, потому что так и получилось», — написала она.

Ксения была очень растрогана такими словами родительницы. Ее глаза раскраснелись от слез. Собчак призналась, что впервые слышит подобное от матери, а хотела бы слышать подобное всю свою жизнь. Со слов журналистки, ей пришлось многое преодолеть, чтобы выстроить доверительные отношения с родными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Собчак назвала себя счастливой после отлета из России в Рим.