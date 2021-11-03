Ксения Собчак после побега из России: «Счастлива в Риме»

Телеведущая прежде заявила, что не намерена проводить нерабочую неделю на диване, поэтому решила устроить себе отпуск.

Телеведущая Ксения Собчак улетела из России в Италию и наслаждается отпуском, который устроила себе, чтобы не сидеть в нерабочую неделю в опустевшей Москве. Журналистка ранее сообщала, что привилась двумя разными вакцинами, потому что хотела иметь возможность свободно путешествовать.

Селебрити отмечала: не понимает, почему в Москве на перерыве все рестораны и спортзалы, а метрополитен продолжает работу. По ее мнению, закрывать нужно или все, или ничего. Чтобы не углубляться дальше в рассуждения о непростых коронавирусных временах и не терять времени, Собчак собрала чемодан и улетела туда, где нет никаких ограничений — в город, куда ведут все дороги.

«Счастлива в Риме», — подписала новый пост ведущая.

Instagram @xenia_sobchak

На фото Собчак топчет осенние листья на набережной, позирует в уютном полуспортивном костюме и в замысловатой шапке с длинными ушами. Стоит отметить, головной убор знаменитости вызвал в комментариях больше споров, чем нерабочая неделя, вакцинация, коронавирусные ограничения и смертельная авария в Сочи.

Ксения Собчак недавно оказалась в центре скандала после ДТП, в котором погибла молодая женщина. Звезда следовала со светского мероприятия в «Роза Холл» в аэропорт Адлера. Ее авто столкнулось со встречной иномаркой, а ту отбросило на микроавтобус. Автомобилем журналистки управлял водитель, который и понесет ответственность за случившееся. Сразу после аварии Собчак пересела в другую машину и продолжила свой маршрут, за что ее резко осудили многие россияне.

Однако сама участница ДТП утверждает, что сделала все возможное для семьи погибшей Екатерины Тарасовой, не была равнодушна. Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Ксения Собчак призналась: она лично встречалась с родственниками жертвы аварии, а также отправила на лечение пострадавшего водителя.