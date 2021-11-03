Первые кадры с места крушения Ан-12 в Иркутской области
По последним данным, погибли пять человек. Информация еще о двоих уточняется.
Фото, видео: ТАСС / Пименов Роман; 5-tv.ru
Спасатели на месте крушения белорусского Ан-12 в Иркутской области обнаружили тела пятерых членов экипажа. Продолжаются поиски еще двоих.
По факту авиакатастрофы Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более людей».
По предварительной версии, Ан-12 рухнул при заходе на второй круг в районе села Пивовариха. Среди причин, возможно, пилоты промахнулись мимо полосы.
Движение по трассе рядом с местом крушения приостановлено.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, Ан-12 принадлежал белорусской авиакомпании «Гродно» и выполнял грузовой рейс по доставке продуктов на Чукотку. В Иркутске он должен был выполнить дозаправку. Власти Белоруссии подтвердили, что на борту находились несколько граждан республики, а также из других стран.
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