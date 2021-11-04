Упал камнем из-за дождя: Хроника крушения «пенсионера» Ан-12 под Иркутском

Приоритетная версия крушения Ан-12 под Иркутском — обледенение руля высоты и крыльев из-за дождя. Специалисты сейчас расшифровывают данные бортового самописца, следователи опрашивают свидетелей. Диспетчер рассказал, что самолет, и без того немолодой, стал неуправляемым и камнем упал с высоты в 230 метров.

В Иркутске Ан-12 садился на дозаправку по пути с Чукотки домой в Белоруссию. На борту было семь человек (по неофициальной информации, девять), все погибли. Среди них — два россиянина и два украинца. С места событий передает корреспондент МИЦ «Известия» Екатерина Новикова.

Это первые кадры с места трагедии. Пожарным и спасателям пришлось пробираться через густой лес, обломки самолета разбросаны среди деревьев.

Грузовой Ан-12 потерпел крушение в Иркутской области, это произошло недалеко от села Пивовариха. Самолет уже заходил на второй круг, но пропал с радаров.

Сразу после падения на площади в 300 квадратных метров возник сильный пожар — загорелось авиационное топливо. Местность труднопроходимая: машины экстренных служб пришлось оставить на ближайшей дороге и прокладывать магистральную линию водопровода.

«В настоящее время проводится поисково-спасательная операция. Открытое горение ликвидировано. На месте работают 46 человек и 17 единиц техники», — сказал Андрей Шутов, начальник пресс-службы МЧС по региону.

Самолет Ан-12 следовал из Якутска в Иркутск и не дотянул до аэропорта всего около четырех километров. На борту было семь человек, все - члены экипажа. Выжить не удалось никому. Они возвращались из рейса на Чукотку, груз — непродовольственные товары и продукты из Белоруссии. Команда тоже была международная.

«Предварительно, это граждане Украины, Белоруссии и России. Проведем заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, определимся, все-таки это жители не только России, но и других государств. С МИДом отработаем», — заверил губернатор Игорь Кобзев.

Самолет принадлежал белорусской авиакомпании «Гродно». Она занимается грузовыми перевозками, в том числе и в России. В парке фирмы, согласно официальному сайту, всего 16 самолетов. Три из них — Ан-12. Тот, который разбился, был в эксплуатации не менее 48 лет.

«Ресурсы самолетов не безграничны, и обычно самолеты не должны летать больше 25 лет. А здесь уже запредельно продлены все ресурсы», — сообщил Александр Книвель, бывший зампредседателя Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Среди предварительных версий крушения — ошибка пилотов, плохие погодные условия и техническая неисправность. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.