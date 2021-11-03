Оборудован «будильниками»: Летчик назвал причину падения Ан-12 под Иркутском

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Егор Измалкин
Эксклюзив 1 122

Пилот Вадим Базыкин рассказал, как погодные условия повлияли на авиакатастрофу с белорусским Ан-12.

Фото, видео: РИА Новости / Максим Блинов; fc-zenit.ru; Правительство Иркутской области; 5-tv.ru

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Белорусский Ан-12 в Иркутске, вероятно, рухнул в Иркутске из-за обледенения. Роль сыграл и возраст самолета. Об этом 5-tv.ru заявил заслуженный летчик РФ Вадим Базыкин.

«Конечно, хорошая машина. Но сейчас язык не поворачивается говорить такие вещи. Ну 40 лет как минимум этому самолету. Наверное чуть постарше», — пояснил он.

По словам Базыкина, вся система навигации устаревшая — 60-70-х годов. Летчики такие аппараты называют «будильниками».

«Аэропорты его видят, но он не видит землю. Нет обратной связи. Они могут с ним говорить, но у него нет обратной связи. Его приборы не отвечают современным аэропортовым приемам», — рассказал он.

Сейчас Ан-12 не используют в коммерческой авиации. На нем летают в основном только летчики-испытатели.

«Был снегопад мокрый. Это значит на высоте мог схватить обледенение. На кромке нарастает лед, на рулях высоты <…>. Не хватило руля, высоты, и клюнул носом. Мне кажется, в первую очередь, это было обледенение», — высказал предположение специалист.

К тому же аппарат долгое время использовали в Афганистане, и неизвестно, как его обслуживали там, заключил Базыкин.

Такого же мнения об Ан-12 и заслуженный летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев. В интервью URA.RU он напомнил, что этоми старые самолеты эксплуатируют беспощадно, не щадя летного экипажа. Кроме того, для этого воздушного судна давно уже нет запчастей и заводов для ремонта.

По предварительной версии, Ан-12 рухнул при заходе на второй круг в районе села Пивовариха. Как сообщал ранее 5-tv.ru, он принадлежал белорусской авиакомпании «Гродно» и выполнял грузовой рейс по доставке продуктов на Чукотку. В Иркутске он должен был выполнить дозаправку. Власти Белоруссии подтвердили, что на борту находились несколько граждан республики, а также из других стран. На месте происшествия обнаружили тела пятерых членов экипажа. Продолжаются поиски еще двоих.

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