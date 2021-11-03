Забытый актер Протасов и татуированные брови Джигурды: кто стоит за провокацией в адрес Жорина?

Звездный адвокат Сергей Жорин взял реванш в набирающей новые обороты ссоре с актером Никитой Джигурдой. Он посмеялся над «гениальной идеей» оппонента, подставившего старого друга ради собственных целей.

Кого только ни вызывал на бой не снискавший славы на профессиональном поприще эпатажный Джигурда, чтобы устроить шоу. и вновь появиться на страницах СМИ. Он успел кинуть перчатку Николаю Валуеву, Александру Емельяненко, Иосифу Пригожину и другим видным мужчинам. Те лишь рассмеялись в ответ на предложение, подчеркнув нежелание участвовать во всяких «фрик-шоу». К слову, были и те, кто согласился… такие же любители блеснуть неординарностью на потребу публике.

Около двух месяцев назад артист публично вызывал на бой и Жорина. Тогда звездный адвокат ответил неугомонной звезде, что если тот настаивает, то всегда может приехать в офис без камер и публики и «без проблем получить подзатыльник».

Стоит отметить, что вне софитов Джигурда ведет себя несколько иначе и далек от образа супергероя. Так, в ходе бракоразводного процесса со спортсменкой Мариной Анисиной в 2017 году актер сильно вспылил, приревновал супругу к защищающему ее интересы Жорину и всячески провоцировал и оскорблял.

Позднее, встретив в столичном аэропорту вернувшегося из Венеции адвоката, он бросился в объятья, признался в любви и пытался якобы подружиться с ним.

«Он как ни в чем небывало постарался приобнять меня и дружеским мурчащим голосом заявил: „Ну что ты, Сережа, я уважаю тебя, ты же защищал Александра Пороховщикова…“ Словом, все это выглядело отвратительно. На публике он говорит одно, а в лицо совсем другое», — вспоминал встречу в интервью 5-tv.ru Жорин.

Но любовь была стремительной и короткой. Через несколько часов Джигурда написал у себя в Twitter, что адвокат спровоцировал драку, написал заявление в полицию и требовал возбудить уголовное дело на Жорина за якобы нанесенные ему побои. С уд встал на сторону адвоката и закрыл дело.

Жорин тогда отреагировал на историю с юмором, написав в Twitter, что «каждый Джигурда должен в своей жизни сделать три вещи: «навые… получить п…лей и написать заявление в полицию».

Twitter @Zhorin_Sergei

Но похоже, что Джигурде стало скучно одному и он решил собирать команду и на сцене появился «новый герой». Не снимающийся уже несколько лет эпизодический актер Олег Протасов по наставлению старшего товарища пообещал вступиться за всех якобы обиженных Сергеем женщин, а в случае неявки пригрозил наградить «отказника» нелицеприятными прозвищами. На предложение встретиться без камер Протасов дал четкий отказ, предпочитая вести битву в информационном поле.

«Я вызываю на бой в октагон так называемого звездного адвоката Сергея Жорина, по правилам бокса в перчатках ММА, — за неоднократное рукоприкладство в отношении женщин!» — самоуверенно прокричал Протасов.

Получивший славу в бандитских сериалах актер заявил, что якобы адвокат избивал звезду фильма «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» Жанну Эппле в период их тесной дружбы.

Instagram @protasov.oleg.official

Однако, выяснилось, что актриса не знает никакого Протасова и впервые о нем слышит. В комментарии для StarHit она назвала все чушью и подчеркнула, что к Сергею Жорину относится с теплотой и ничего плохого сказать не может.

«Наоборот, сделал очень много хорошего для меня и моей семьи. Мы дружим, моя невестка у него работала, когда-то он даже свадьбу оплатил моим детям», — пояснила звезда.

5-tv.ru решил разобраться в ситуации и связался напрямую с главным героем рыцарской истории — звездным адвокатом Сергеем Жориным.

«Втянул знакомого актера в этот блуд. Естественно, никакую Эппле (бывшая гражданская жена Жанна Эппле — ред.) я не избивал. Она сама дала комментарий, что этого Протасова не знает, все это чушь и у нас хорошие отношения. Он сел в лужу и теперь прослыл треплом и клоуном», — подчеркнул звездный защитник, добавив, что если Протасов с чем-то не согласен, то пусть обращается в суд. — «Ты хотел публичных разборок? Пусть так и будет. Встретимся на моем поле».

Все эти бои — попытка подзабытых звезд ярко напомнить о себе и хоть на чем-то подзаработать. Жорин напомнил, что некоторое время назад подловил Протасова на необычном сборе средств через свой профиль в Instagram. Актер поспешил оправдаться, что карта была прикреплена из благих побуждений. Таким образом он пытался собрать денег на похороны друга Виктора Проскурина. Правда, стоит отметить, что звезды советского и российского кино не стало год назад.

«Смешные ребята эти забытые актеры. Строят из себя мужиков, а сами татуаж бровей делают, в женском белье по улице ходят и деньги клянчат в Instagram как дешевые эскортницы. Разводят сплетни и рвутся в информационное поле. Но их передача называется: „Забытые имена“. По поводу Джигурды, который разгуливает по Арбату в женском белье и на каждом углу кричит о мужском достоинстве, хочу сказать, что у меня с такими как он разное понимание о мужской чести», — подметил Жорин.

5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказалось легендарное фото, на нем Никита облачен в некоем подобии костюма супегероя: на нем скрывающая лицо маска, женский бюстгалтер, ультракороткая юбка с поясом и кожаные сапоги. Весь ансамбль подобран в красных тонах. Голую грудь артиста украшает мощный кулон в виде черепа. По какому случаю был выбран столь эпатажный наряд, неизвестно, но он однозначно не остался незамеченным.