Боятся или пасуют: почему США хотят отказаться от нанесения ядерного удара первыми

Американский президент раньше выступал за политику разоружения и сегодня якобы хочет мира. Но поймут ли его в Белом доме?

В администрации президента США Джо Байдена активно обсуждают проблему применения ядерного оружия. На повестке главный вопрос: нужно отказаться от возможности нанесения упреждающего удара или все-таки нет? В эксклюзивном интервью 5-tv.ru директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников рассказал 5-tv.ru, как будут развиваться события в обоих случаях и чем это грозит.

Старая «песня»

По информации The Washington Post, «ядерный вопрос» в Белом доме рассмотрят на серии специальных встреч в закрытом формате уже в ноябре. Пока эту тему затрагивают лишь косвенно, но отмечают, что Байден мечтает выработать более осторожную политику в отношении оружия массового поражения. Демократ якобы выступает «за мир во всем мире», потому даже не представляет, в каком случае США могут нанести удар.

Политолог Солонников с вышесказанным отчасти согласен. Он напомнил, что страны долгие годы обсуждают тему нанесения первого ядерного удара со стороны американцев, однако ничего криминального в этом не видит. Эксперт сказал, что в свое время Джо Байден очень плотно работал над программой разоружения, поэтому на предстоящих сессиях вряд ли будет выступать за жесткие меры.

«У него могут быть свои подходы, свой взгляд на данную вещь. Идея отказа от возможности превентивного применения ядерного удара многократно обсуждалась. Сейчас она просто появилась в повестке дня, а дальше, конечно же, это вопрос, как США будут эту позицию транслировать, трактовать», — заметил Дмитрий Солонников.

Специалист уверен, что США в ближайшие годы будут занимать лидирующие позиции по сравнению с другими странами. Будут «локомотивом» всего западного либерального общества. Но пока американцам есть что терять, на опрометчивые шаги они не решатся.

«Сейчас мы говорим больше об экономическом сдерживании, об участии международных организаций в формировании мировой политики, каких-то глобальных соглашений, которые будут выстраивать всю мировую архитектуру определенным образом. США сейчас больше на это обращают внимание. Поэтому возможность превентивного применения ядерного оружия кому-то из американских стратегов может казаться неактуальной. Но дискуссия по этому поводу идет, и чем она закончится, мы еще не знаем», — заключил политолог Солонников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что союзники призывают США защитить их от РФ и Китая своим «ядерным зонтиком».