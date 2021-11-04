От нее не спрятаться, не скрыться! На Земле началась мощнейшая геомагнитная буря

Метеозависимым людям придется несладко в следующие несколько дней.

Ученые из лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН зафиксировали самую сильную геомагнитную бурю за последние несколько лет. Она началась в ночь на 4 ноября и продлится, по прогнозам, еще двое или трое суток. Об этом говорится в сообщении на сайте института.

«На Земле около часа ночи по московскому времени неожиданно началась одна из крупнейших магнитных бурь последних лет», — гласит сообщение ученых.

В последнее время геомагнитная активность постепенно снижалась до оптимальных значений, однако этой ночью показатели резко возросли до седьмого уровня, когда пиковое значение это девять. Данная характеристика подходит под описание бури третьего уровня по пятибалльной шкале.

«Текущая магнитная буря должна завершиться не позднее чем к 12-15 часам по московскому времени», — уточнили эксперты.

Метеозависимость — выдумка? Как магнитные бури на самом деле влияют на человека

Такие показатели не могут не повлиять на чувствительных к этой активности людей. Наиболее метеозависимые знаки зодиака в такой период — это водные созвездия. Депрессивное состояние Раков, Скорпионов и Рыб часто сопровождается геомагнитными изменениями.

Земные знаки в противовес — гораздо сильнее защищены от этого явления. Однако Тельцам, Девам и Козерогам не стоит расслабляться. Воздушные знаки Близнецы, Весы и Водолеи склонны восполнять потребность в нехватке внимания, а огненные знаки Овны, Львы и Стрельцы могут вовсе изменить свое поведение до неузнаваемости.