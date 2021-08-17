Сразу пять магнитных бурь обрушится на человечество в августе текущего года. Самая продолжительная из них начнется 16-го числа и продлится четыре дня. Такие резкие смены погоды в особенности тяжело пережить тем людям, которые страдают метеозависимостью. Они часто списывают на капризы погоды свое плохое самочувствие. Однако в научной среде попросту нет доказательств того, что магнитные бури хоть как-то влияют на организм.

Почему ухудшается самочувствие при смене погоды?

Человек комфортно себя чувствует при определенном давлении воздуха, его влажности и температуре. Однако изменение хотя бы одного из перечисленных физических параметров сопровождается дискомфортом. Так, метеочувствительные люди часто жалуются на ломоту в суставах, мигрень, головную боль, простуду, скачки давления — список можно продолжать до бесконечности.

Однако на самом деле метеочувствительность является выдуманным недугом — она может лишь сопровождать ту или иную болезнь, а не быть ее источником. Нельзя также забывать, что к плохому самочувствию также накладывается самовнушение, которое только усугубляет ситуацию.

Например, боль в суставах в период магнитных бурь — это не более чем сигнал, напоминающий о хроническом заболевании. Как объясняет сердечно-сосудистый хирург ГБУЗ «ГКБ имени С. С. Юдина ДЗМ» Павел Торубаров в интервью Wonderzine, при приближении дождя давление снижается, на что незамедлительно реагируют рецепторы, которые посылают сигналы в организм. Мозг, в свою очередь, считывает информацию с нервных окончаний и воспринимает эти симптомы как тревожные.

Почему при магнитных бурях клонит в сон?

Даже при отсутствии каких-либо хронических заболеваний метеочувствительные могут жаловаться на сонливость и упадок умственных сил. Однако и этому физическому недугу есть разумное объяснение — при магнитных бурях, как правило, снижается не только атмосферное давление, но и количество кислорода в воздухе — по этой причине и возникает мнимая физическая усталость. Но человеческий организм спустя время способен хорошо адаптироваться к изменениям окружающей среды.

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