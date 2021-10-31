От психозов до обмороков: как магнитные бури влияют на разные знаки зодиака?

Сильнейшие магнитные бури атакуют Землю 30 и 31 октября. Порой от выброса огненной плазмы с поверхности Солнца страдают технические приборы — что уж говорить о людях! Головные боли, проблемы с сосудами и сердцем — это лишь малая часть тех жалоб, что поступают во времена коллапсов от метеозависимых.

Есть ли способы минимизировать риски пострадать от геомагнитных возмущений? Конечно, да! Ценные советы представителям разных знаков зодиака дала профессиональны й астролог и астропсихолог Тиана Атлас.

Земные знаки

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru эксперт отметила, что Тельцы, Девы и Козероги меньше остальных знаков зодиака подвержены «побочкам» от выбросов на Солнце. Однако в осенне-зимний период при условии постоянных геомагнитных возмущений они рискуют пострадать от неприятных случайностей.

Так, например, Тельцы имеют все шансы заболеть, если не будут тщательно прятать свое горло в холода. Козероги могут оказаться в больнице с переломами, если не будут слишком осторожны в заморозки и гололед. А у Дев могут возникнуть неожиданные проблемы с пищеварением.

«Девам стоит отказаться от употребления жирного, сладкого, соленого и включить в свой рацион больше овощей и фруктов, богатых витаминами», — заметила Тиана Атлас.

Воздушные знаки

Близнецы, Весы и Водолеи в моменты магнитных бурь слишком страдают от нехватки внимания, хотя порой на то нет никаких причин. Как объяснила Атлас, дело в данном случае не столько в желании обратить на себя взоры людей, сколько в природных особенностях. Представители указанных знаков слишком мягкие и очень подвержены любому давлению извне.

«А Водолеи больше других подвержены общей нервозности и внезапным нарушениям сердечного ритма. Близнецам, Весам и Водолеям нужно больше находиться на свежем воздухе, встречаться с друзьями, но ни в коем случае не поддаваться общему унынию, не ссориться и не обсуждать друг друга», — уточнила астропсихолог.

Огненные знаки

Овны, Львы и Стрельцы под влиянием магнитных бурь рискуют меняться до неузнаваемости. Представители указанных знаков могут вспылить по любому поводу. И даже если его нет! На фоне стресса почти наверняка поднимется давление, и тогда больницы не миновать. Так что следует держать себя в руках.

«Огненным знакам можно порекомендовать не изнурять себя физическими нагрузками и, конечно же, исключить употребление алкоголя», — сказала астролог.

Водные знаки

Самыми уязвимыми оказались Раки, Скорпионы и Рыбы. Представители этих знаков подвержены депрессивным состояниям в период осенней меланхолии.

«Их может накрыть апатия вплоть до обострения неврозов. Поэтому знакам водной стихии важно не перенапрягаться, а давать себе полноценный сон и отдых», — заключила Тиана Атлас.

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