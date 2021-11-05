Цыганова обвинила покойного Кобзона в домогательствах: «20 лет забвения»

Звезда шансона повторила обвинения в адрес народного артиста СССР, за которые ранее публично извинялась.

Певица Вика Цыганова заявила, что стала жертвой домогательств. Она утверждает, что в свое время отказала в интимной близости артисту Иосифу Кобзону, за что сильно поплатилась карьерой.

Со слов 58-летней исполнительницы, все произошло после одного из выступлений. Кобзон предложил ей провести вечер наедине в интимной обстановке. Но Цыганова нашла в себе силы отказаться. По ее словам, этот случай и стал роковым для ее популярности: Кобзон затаил обиду на коллегу и попытался разрушить ее карьеру.

При этом звезда до сих пор опасается говорить о народном артисте СССР — даже после его кончины.

«О Кобзоне даже после смерти нельзя говорить, иначе прилетит. 20 лет забвения, черная метка на телевидении. Я все, что сказала, сказала с юмором», — сказала она в интервью Лере Кудрявцевой для ее проекта на НТВ.

Цыганова добавила, что такие люди как Кобзон — редкость, и на ее слова теперь он бы не стал держать зла.

Пару лет назад 58-летняя звезда шансона уже делала похожее заявление. Тогда она отмечала, что Кобзон приглашал ее в свой номер. После она извинилась и заявила: к подобному она относится с юмором, как к флирту и не более того. А начавшаяся шумиха вокруг только удивила ее.

Цыганова на протяжении 30 лет находится в браке с первым и единственным мужем — поэтом и продюсером Вадимом Цыгановым. За десятки лет совместной жизни у них так и не получилось завести детей. Ранее 5-tv.ru писал, почему Вика Цыганова не стала матерью.