Цыганова обвинила покойного Кобзона в домогательствах: «20 лет забвения»

|
Анна Павлова
1 003

Вика Цыганова обвинила в домогательствах покойного Иосифа Кобзона

Цыганова обвинила покойного Кобзона в домогательствах: «20 лет забвения»

Фото: Instagram @vika.tsyganova

Звезда шансона повторила обвинения в адрес народного артиста СССР, за которые ранее публично извинялась.

Певица Вика Цыганова заявила, что стала жертвой домогательств. Она утверждает, что в свое время отказала в интимной близости артисту Иосифу Кобзону, за что сильно поплатилась карьерой.

Со слов 58-летней исполнительницы, все произошло после одного из выступлений. Кобзон предложил ей провести вечер наедине в интимной обстановке. Но Цыганова нашла в себе силы отказаться. По ее словам, этот случай и стал роковым для ее популярности: Кобзон затаил обиду на коллегу и попытался разрушить ее карьеру.

При этом звезда до сих пор опасается говорить о народном артисте СССР — даже после его кончины.

«О Кобзоне даже после смерти нельзя говорить, иначе прилетит. 20 лет забвения, черная метка на телевидении. Я все, что сказала, сказала с юмором», — сказала она в интервью Лере Кудрявцевой для ее проекта на НТВ.

Цыганова добавила, что такие люди как Кобзон — редкость, и на ее слова теперь он бы не стал держать зла.

Пару лет назад 58-летняя звезда шансона уже делала похожее заявление. Тогда она отмечала, что Кобзон приглашал ее в свой номер. После она извинилась и заявила: к подобному она относится с юмором, как к флирту и не более того. А начавшаяся шумиха вокруг только удивила ее.

Цыганова на протяжении 30 лет находится в браке с первым и единственным мужем — поэтом и продюсером Вадимом Цыгановым. За десятки лет совместной жизни у них так и не получилось завести детей. Ранее 5-tv.ru писал, почему Вика Цыганова не стала матерью.

+8° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
71.49
0.01 82.81
-0.15
Ветер перемен: французские астрологи предрекли волшебный ноябрь трем знак...

Последние новости

2:39
Известная бразильская певица погибла при крушении самолета — видео с места
2:15
Эффект Хабенского: Андрей Бурковский вернулся в МХТ имени Чехова после скандала
1:51
Депутат от КПРФ, убедивший медиков ЕАО уволиться из скорой, объяснил свою позицию
1:27
Намекавшая на роман с Линдеманном Лобода о новом бойфренде: «Он старше меня»
1:03
Титов занялся сексом с Волконской на «Фабрике звезд» в присутствии 15-летней Алексы
0:46
Стал известен самый сексуальный мужчина 2021 года по версии журнала People

Сейчас читают

Мать напавших на отца с ребенком в Новой Москве: «У меня дети ерундой не занимаются»
Ветер перемен: французские астрологи предрекли волшебный ноябрь трем знакам зодиака
Муза последних дней: женщины, скрасившие жизнь знаменитых вдовцов
Какой симптом говорит о наличии тромбов в организме?

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака