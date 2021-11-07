Преданный взгляд: Зеленский загнал Байдена в угол ради фото и спасения рейтингов

На саммите в Глазго произошел один занимательный момент, на который мало кто из серьезных СМИ и экспертов обратил внимание. И совершенно зря. Речь про встречу Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Если бы сам Зеленский не опубликовал это фото в своем Twitter-аккаунте, оно бы так и осталось в анналах украинских медиа. Там каждое приближение к президенту США расценивают как геополитическую победу года. Но эта встреча произошла на «полях» саммита. И, по сути, Зеленский загнал Байдена в угол.

Украинский президент, который приехал в Глазго, откровенно бегал за американским лидером и, улучив момент, когда Джо уже деваться было некуда, протянул руку и предано посмотрел в глаза — ожидая, когда его пресс-служба сделает фото.

Но почему это важно? Фотография и встреча — даже и не скажешь, что из них больше — необходимы были Зеленскому, чтобы в описании к твиту сказать: обсуждалась ситуация в Донбассе, и друг Байден заверил, что продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и ее реформы.

А мы уже хорошо знаем, что следует за такими заявлениями Киева — правильно, усиление обстрелов юго-восточных областей. Трижды за последние сутки украинские военные открывали огонь по селам и деревням.

И ровно тогда же, в пятницу, 5 ноября, из Киева прозвучали совсем уж дикие заявления. О том, что пять российских областей принадлежат «Незалежной». Провластный философ и писатель Петр Кралюк считает, что Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская и Ростовская области исконно украинские территории.

«Здесь отсутствие как такового этнического центра, этнического ядра, приводит к тому, что ищут украинские земли везде, где угодно, но только не на Украине. Хотя внутри самой Украины мы видим в основном подарки от Ленина, от Сталина, от Хрущева. Вот подарок обратно вернулся в Россию», — говорит политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

О чем это говорит? Ну помимо того, что прикормленные фантазеры переписывают историю как хотят, о том, что, Киев активизирует работу по разжиганию межнациональной ненависти. Это значит, что у Зеленского совсем все плохо с рейтингами и положением.

«Да просто новое, нынешнее киевское руководство бредит войной с Россией. И подобного рода идеи берутся на щит и предлагаются всеми информационными агентствами для того, чтобы повлиять на общественное мнение. Прежде всего, украинцев, но и, конечно же, если кто-то сможет это воспринимать — среди европейцев. Конкретная причина: катастрофическое положение, прежде всего, в экономической сфере и в социальной. Люди на грани, чтобы их отвлечь, придумывают подобного рода версии», — поясняет политолог Андрей Кошкин.

И кстати, можно быть уверенным, если Зеленский проиграет следующие выборы — эта риторика никуда не уйдет. Ее взяли на вооружение и противники действующей власти.

Интересно, а знают ли чиновники Белого дома, что, прикрываясь их именами и лицами, Украина по сути претендует на нарушение целостности границ России? И чем это чревато? Ведь некоторым украинским игрокам хватит безумия, в случае чего, решиться на провокации.

Например, тому же Дмитрию Ярошу, бывшему лидеру запрещенного в России «Правого сектора»*. Его на этой неделе назначили советником главкома ВСУ. И знаете, что он тут же заявил? У главнокомандующего — у президента страны — нет авторитета среди военных. А кто для них тогда авторитет? И главное — чьи приказы, даже самоубийственные, они будут выполнять?

* — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.