Клуб бывших жен: Как выглядят экс-супруги Нагиева, Урганта, Харламова и Плющенко

Кто из звезд женился на бывшей однокласснице, а кто после первой супруги боится скреплять союз с женщиной в ЗАГСе до сих пор?

Светские хроникеры обожают истории о романах, интрижках и особенно разводах звезд. А сами звезды будто заботятся о них, стабильно поставляя материал для новых статей. Одни радуют красивыми историями любви, другие так называемым грязным бельем. Третьи — редкие экземпляры — скрывают свою личную жизнь от прессы. Многие браки популярных мужчин не выдерживали славы и обожания со стороны поклонниц. Кто-то из них смог создать новую семью в будущем, другие же больше в ЗАГС ни ногой! Как же выглядят и чем живут бывшие жены знаменитостей?

Мария Ермак и Евгений Плющенко

ТАСС / Евдокимов Вячеслав

До брака с продюсером Яной Рудковской фигурист был женат на дочери петербургского владельца банного бизнеса Георгия Ермака Марии. По слухам, сначала спортсмен встречался с подругой будущей супруги. От него Мария родила сына Егора. Мать дала наследнику свою фамилию, так как через год после свадьбы Плющенко со скандалом ушел от нее. Сейчас фигурист воспитывает двоих сыновей от Рудковской и периодически встречается со старшим.

Алиса Шер и Дмитрий Нагиев

Youtube / Barbariso4ka100

Радиоведущая Алла Щелищева, известная как Алиса Шер, настолько была впечатлена браком с телеведущим и актером, что после развода даже написала книгу «Я была женой Дмитрия Нагиева». В своем произведении писательница рассказала все, что хотели знать фанаты о звездном союзе и даже то, чего не хотели. Плохой рекламы, говорят, не бывает, но после этого скандала в ЗАГС Нагиев больше не ходил, а о его романах не известно ровным счетом ничего.

Шер пробовала себя в роли креативного директора на разных каналах, сейчас продолжает трудиться на радио и преподает на кафедре журналистике в Гуманитарном университете Санкт-Петербурга. От этого брака у писательницы и артиста есть общий сын Кирилл — он снимается в кино и сериалах, выступает автором телепрограмм, содержит под Петербургом ферму, куда забирает отправленных на убой лошадей.

Карина Авдеева и Иван Ургант

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Карина Ургант (в девичестве Авдеева) была замужем за одним из главный ведущих страны всего полтора месяца, но знаменитую фамилию все же решила оставить себе. Позже она вышла замуж за немца и теперь живет в Гамбурге. Иван Ургант после первого брака пять лет жил со звездой канала MTV Татьяной Геворкян, но так в супруги ее и не взял. А для создания семьи он выбрал бывшую одноклассницу Наталью Кикнадзе. У нее есть дети от первого мужа — сын Нико и дочь Эрика, а также общие с Ургантом дочери Нина и Валерия.

Юлия Лещенко и Гарик Харламов

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Лещенко — самая первая супруга Гарика Харламова. Девушка работала менеджером в ночном клубе Москвы, она также, по собственным словам, организовывала собственную свадьбу и все семейные мероприятия, пока муж пропадал на съемках. По мнению Лещенко, Харламов начал изменять ей с актрисой Кристиной Асмус еще до развода.

Получив бумаги о расторжении брака, комик тут же женился на новой возлюбленной, а бывшая тем временем аннулировала развод. Как рассказывала сама героиня скандала, ее экс-супруг некоторое время из-за этого был двоеженцем. У Асмус и Харламова родилась дочь Анастасия, но вместе они прожили только семь лет — в 2020-м расстались. Сейчас комик встречается с артисткой Екатериной Ковальчук, и его поклонники не устают удивляться ее удивительному сходству с Асмус.

Алла Воденко и Курбан Омаров

Instagram @alla_vodenko

Интерес прессы к бывшей жене бывшего мужа Ксении Бородиной не угасает до сих пор, хоть расстались они много лет назад. Женщина при этом ведет непубличный образ жизни, работает менеджером в общепите и растит первенца Омарова Омара. Более того, она продолжает общаться с бизнесменом и дарит ему необычные подарки. Так, вскоре после развода со звездой «Дома-2» Курбан прыгал с парашютом — такой сюрприз устроила ему Воденко. Бывшая жена пытается избавиться от меня, шутил Омаров, пока подписчики бурно обсуждали его возможное воссоединение давней любовью.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Ксения Бородина рассказала правду обо всех любовницах Курбана Омарова.