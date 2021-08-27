Бородина высказалась про любовниц Омарова: «Да пусть пользуются!»

Телеведущая Ксения Бородина после развода с мужем Курбаном Омаровым заявила, что вовремя разорвала тяготившую ее связь с бизнесменом. Теперь, считает она, бремя отношений с ним нести его новым избранницам.

В комментариях в Instagram-аккаунте Ксении подписчики подняли тему измен предпринимателя. Они понадеялись, что звезда раскроет правду о любовницах экс-супруга.

«Самое противное, что не он изменил, а что мелкие, подлые и якобы что-то из себя представляющие ***** из „Дома-2“ ведутся на это. Тебе респект, его любовницам — АД», — обратилась одна из подписчиц.

Instagram @borodylia

Вероятно, подписчица намекнула на участниц телестройки Леру Фрост и Тату Блюменкранц, которых не раз замечали в компании Курбана Омарова.

«Да пусть все пользуются, мне не жалко, просто слава богу я вовремя открыла глаза и все стало ясно», — высказалась Бородина.

Бывшие супруги Ксения Бородина и Курбан Омаров отпраздновали развод каждый в своем стиле. Бизнесмен опубликовал видео, где исполняет песню «Батарейка» группы «Жуки». Бородина же отправилась отмечать развод в ресторан, где ее ждал торт со свечами-фейерверками, поздравления от официантов, шикарный стол, ломящийся от блюд, песни и танцы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Бородина рассказала, как ее дочь от Курбана Омарова Теона переживает развод родителей.