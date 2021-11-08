Риск болезней и опасность затмения: Фэншуй-прогноз на ноябрь 2021 года

Новый месяц — ноябрь по даосскому календарю начался только 7 числа и закончится 6 декабря. О том, что и кому сулит этот период, рассказал сайт RSUTE.ru и предоставил подробный фэншуй-прогноз.

Благоприятные даты

12, 24 ноября и 6 декабря — Эти дни неблагоприятны для родившихся в год Лошади. Все остальные будут иметь успех. Данные дни стоит потратить на наведение порядка в доме и очищение своих мыслей. 12 ноября лучше всего подходит для налаживания отношений.

В эти дни нельзя лечить зубы — только удалять. Не стоит играть свадьбы, открывать новое дело или переезжать.

13 и 25 ноября — Удача не благоволит году Козы в эти два дня. Следует отдаться хорошим мыслям, так как все в этот день преумножается в два раза. Можно смело подписывать контракты, взимать долги, покупать недвижимость, начинать новое дело и переезжать.

Не стоит брать деньги в долг, играть свадьбу, подписывать сомнительные договоры и вступать в новую должность.

15, 27 ноября — Году Петуха в эти дни особенно не везет. Однако эти дни могут стать началом для развития хорошего долгосрочного дела. Успех сулит открытие нового бизнеса, проекта, подписание договоров. Отличное время, чтобы завести домашнего питомца, провести косметические или медицинские процедуры.

Не рекомендуется менять жилье, начинать небольшие проекты и путешествовать. Энергия этого месяца может способствовать недугам, травмам и проблемам в отношениях с противоположным полом.

Неблагоприятные даты

10, 17, 19, 22, 29 ноября — нельзя начинать важные проекты или дела.

Плохими окажутся дни «лунного» «солнечного» затмения — 19 ноября и 4 декабря соответственно.

8, 18, 20, 27, 30 ноября и 2 декабря не взаимодействуйте с людьми, у которых есть какие-либо симптомы болезней.

10, 22 ноября и 4 декабря — даты со «звездой болезни». Лучше не посещать медицинские учреждения и не делать операции.

В этом месяце не рекомендуются поездки с юго-востока на северо-запад.

По расположению девяти летящих звезд, лучшие направления — это юг и северо-восток. Зоны, вызывающие волнение о здоровье — юго-запад, юго-восток и север. Разместите в них что-то металлическое, либо лекарства. Избегайте строительства и ремонта в этих местах.

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