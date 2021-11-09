Губернатор Приморья: «Экипаж севшего на мель контейнеровоза в безопасности»

Жизни и здоровью членов экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в Приморье, ничто не угрожает. Всего на борту судна 14 человек — граждане Китая. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко, ссылаясь на доклад капитана корабля. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

«Экипаж в безопасности. Опасных грузов в контейнерах нет. Держим на контроле спасательную операцию у берегов Находки. Сейчас выдвигаемся на место», — написал глава субъекта в личном Telegram-канале.

Он также добавил, что никаких повреждений топливных танков не зафиксировано и разлива нефти не наблюдается. Несмотря на это, вокруг судна все равно установят боновые ограждения — на случай утечки. По словам Кожемяко, спасательную операцию начнут, как только стихнет волнение моря.

По официальным данным, ЧП с контейнеровозом Rise Shine произошло несколько часов назад. В результате шторма судно «вылетело» на мель. В интервью Интерфаксу пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко уточнил, что корабль не раскололся пополам, как сообщалось до этого, а получил лишь несколько пробоин.

«Есть пробоины, возможно, есть трещины, но судно в целостном состоянии», — отметил он.

Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, на борту судна находится порядка 298 тонн топлива. Известно, что корабль вышел из китайского города Нинбо и направлялся в порт Восточный. К спасению граждан КНР готовятся судно «Лазурит», группа спасателей МЧС России и пожарного гарнизона. Также на место вылетел вертолет Ми-8 со спасателями.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео спасения российскими морпехами судна от пиратов.