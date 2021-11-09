Дочь Ларисы Долиной о болезненном разводе артистки: «Маме было грустно и одиноко»

После расставания с мужем певица перевезла к себе единственную наследницу Ангелину и внучку Сашу.

Дочь Ларисы Долиной Ангелина Миончинская рассказала, насколько болезненным оказался для матери развод с третьим мужем Ильей Спицыным в 2016 году. Чтобы спастись от одиночества, артистка и вовсе поселила наследницу с внучкой Александрой у себя, а те в свою очередь сопровождают звезду на концертах и светских мероприятиях.

На совместном проживании настояла сама Миончинская — понимала, как Долиной непросто, хоть она и старалась не демонстрировать свои переживания. Дочь хотела поддержать маму и помочь ей скорее справиться с тоской из-за очередного краха в личной жизни.

«Видела, что ей грустно и одиноко. Спросила: „Хочешь, мы с Сашкой к тебе переедем?“. Она ответила, что было бы неплохо. И мы переселились сначала на дачу, а потом в мамину московскую квартиру — когда поняли, что вместе нам комфортно», — цитирует Миончинскую StarHit.ru.

Стоит отметить, отношения звезды с наследницей не всегда были безоблачными, как сейчас. В подростковом возрасте Ангелина периодически вообще «не принимала» Долину, как рассказывала сама певица. Девушка все еще материально зависела от матери, но при этом требовала свободы и самостоятельных решений. Артистке казалось, что она не нужна собственному ребенку.

Сейчас в доме знаменитости царит мир. Внучку Александру она просто обожает, причем взаимно. Долина гордится своими наследницами и верит в их исключительно светлое будущее.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, экс-супруг рассказал о жутких последствиях пластических операций Ларисы Долиной.