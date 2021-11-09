Дочь Ларисы Долиной о болезненном разводе артистки: «Маме было грустно и одиноко»

|
Оксана Тарасова
1 011

Дочь Ларисы Долиной рассказала, что переехала к матери после ее развода с Ильей Спицыным

Дочь Ларисы Долиной о болезненном разводе артистки: «Маме было грустно и одиноко»

Фото: Соцсети

После расставания с мужем певица перевезла к себе единственную наследницу Ангелину и внучку Сашу.

Дочь Ларисы Долиной Ангелина Миончинская рассказала, насколько болезненным оказался для матери развод с третьим мужем Ильей Спицыным в 2016 году. Чтобы спастись от одиночества, артистка и вовсе поселила наследницу с внучкой Александрой у себя, а те в свою очередь сопровождают звезду на концертах и светских мероприятиях.

На совместном проживании настояла сама Миончинская — понимала, как Долиной непросто, хоть она и старалась не демонстрировать свои переживания. Дочь хотела поддержать маму и помочь ей скорее справиться с тоской из-за очередного краха в личной жизни.

«Видела, что ей грустно и одиноко. Спросила: „Хочешь, мы с Сашкой к тебе переедем?“. Она ответила, что было бы неплохо. И мы переселились сначала на дачу, а потом в мамину московскую квартиру — когда поняли, что вместе нам комфортно», — цитирует Миончинскую StarHit.ru.

Стоит отметить, отношения звезды с наследницей не всегда были безоблачными, как сейчас. В подростковом возрасте Ангелина периодически вообще «не принимала» Долину, как рассказывала сама певица. Девушка все еще материально зависела от матери, но при этом требовала свободы и самостоятельных решений. Артистке казалось, что она не нужна собственному ребенку.

Сейчас в доме знаменитости царит мир. Внучку Александру она просто обожает, причем взаимно. Долина гордится своими наследницами и верит в их исключительно светлое будущее.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, экс-супруг рассказал о жутких последствиях пластических операций Ларисы Долиной.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.29
-0.11 82.65
0.11
ТОП-4 самых модных знаков зодиака

Последние новости

6:07
Яблочный атлас: Apple начала принимать к оплате карты «Мир»
5:52
Правнучка нефтяного магната Айви Гетти вышла замуж в платье из осколков зеркала
5:37
Две большие группы мигрантов прорвались в Польшу
5:22
ТОП-4 самых модных знаков зодиака
5:07
Петербуржец отстоял право на выгул больших собак без намордника
4:49
Пересильд об отговаривавшем ее лететь в космос Учителе: «По какому праву?»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 ноября, для всех знаков зодиака
Как по дате рождения узнать своего ангела-хранителя
Украина при поддержке кораблей США в Черном море может начать захват Донбасса
Убийца в горшке: почему дома нельзя держать денежное дерево

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Украина при поддержке кораблей США в Черном море может начать захват Донбасса
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа