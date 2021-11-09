Дочь Ларисы Долиной о болезненном разводе артистки: «Маме было грустно и одиноко»
Дочь Ларисы Долиной рассказала, что переехала к матери после ее развода с Ильей Спицыным
Фото: Соцсети
После расставания с мужем певица перевезла к себе единственную наследницу Ангелину и внучку Сашу.
Дочь Ларисы Долиной Ангелина Миончинская рассказала, насколько болезненным оказался для матери развод с третьим мужем Ильей Спицыным в 2016 году. Чтобы спастись от одиночества, артистка и вовсе поселила наследницу с внучкой Александрой у себя, а те в свою очередь сопровождают звезду на концертах и светских мероприятиях.
На совместном проживании настояла сама Миончинская — понимала, как Долиной непросто, хоть она и старалась не демонстрировать свои переживания. Дочь хотела поддержать маму и помочь ей скорее справиться с тоской из-за очередного краха в личной жизни.
«Видела, что ей грустно и одиноко. Спросила: „Хочешь, мы с Сашкой к тебе переедем?“. Она ответила, что было бы неплохо. И мы переселились сначала на дачу, а потом в мамину московскую квартиру — когда поняли, что вместе нам комфортно», — цитирует Миончинскую StarHit.ru.
Стоит отметить, отношения звезды с наследницей не всегда были безоблачными, как сейчас. В подростковом возрасте Ангелина периодически вообще «не принимала» Долину, как рассказывала сама певица. Девушка все еще материально зависела от матери, но при этом требовала свободы и самостоятельных решений. Артистке казалось, что она не нужна собственному ребенку.
Сейчас в доме знаменитости царит мир. Внучку Александру она просто обожает, причем взаимно. Долина гордится своими наследницами и верит в их исключительно светлое будущее.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, экс-супруг рассказал о жутких последствиях пластических операций Ларисы Долиной.
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