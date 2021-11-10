Скрывала от всех: Агния Дитковските в третий раз стала матерью

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Карина Бернтгольц
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Агния Дитковските родила третьего ребенка

Скрывала от всех: Агния Дитковските в третий раз стала матерью

О пополнении в семье актриса сообщила в Instagram.

Российская актриса театра и кино Агния Дитковските в третий раз стала матерью. О рождении ребенка она сообщила на своей странице в Instagram. Правда, как и прежде, звезда решила не раскрывать ни пол, ни выбранное имя для малыша и тем более подробности родов. Более того, судя по подписи, младенец появился на свет еще 3 ноября, однако рассказать об этом Дитковските решила спустя неделю.

«03.11.2021 💞 +1», — написала звезда.

Instagram @ditkovskyte

К слову, второго ребенка актриса также родила втайне 16 апреля 2017 года. О личной жизни Дитковските вообще мало, что известно. С 2006 года она встречалась с Алексеем Чадовым, в 2009-м звезды расстались, а 24 августа 2012 года — поженились. 5 июня 2014 года у них родился сын Федор, а через год знаменитая пара распалась.  С тех пор свои романы Дитковските старается не делать публичными. 

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