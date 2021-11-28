Гороскоп на 2022 год для Козерогов

Новый 2022-й год наступит очень скоро. Этот гороскоп коснется рожденных с 22 декабря по 19 января. Что ждет Козерогов в год Голубого Водяного Тигра? 5-tv.ru выяснил у астролога Тианы Атлас.

Тиана Атлас

Астролог, астропсихолог

Карьера у Козерогов в 2022 году

Чтобы добиться карьерных успехов в новом году, гороскоп советует Козерогам двигаться. Только людям так представителю этого знака зодиака сулит карьерный рост.

«2022-й год приносит удачу Козерогам, но только тем, кто готов двигаться, знакомиться, искать нужную информацию и развиваться самостоятельно», — объяснила астролог.

Не бойтесь открывать собственное дело, если вы это планировали. Но не стоит забывать, что успех зависит не только от связей, но и вашего внешнего вида, Козероги. Поработайте над своим стилем. Не лишним будет и пройти тренинг по переговорам.

Финансы у Козерогов в 2022 году

Судя по гороскопу представители этого знака, перед которым стоит квартирный вопрос, наконец-то могут его решить. Но не стоит торопиться.

«Начать решать квартирный вопрос можно с лета 2022-го», — посоветовала Тиана Атлас.

Личная жизнь у Козерогов в 2022 году

Если вы хотите найти вторую половинку или просто завести приятное знакомство с противоположным полом, снизьте свои требования к кандидату.

«Год обещает много романтики», — рассказала астролог.

Но ваш серьезный подход может все испортить. Тогда вы, Козерог, возможно, упустите любовь всей своей жизни.