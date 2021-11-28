Гороскоп на 2022 год для Козерогов

|
Ирина Дряхлова
5 766

Что нужно сделать Козерогу, чтобы стать успешным? И как встретить вторую половину?

Гороскоп на 2022 год для Козерогов

Фото: Depositphotos / HayDmitriy

Новый 2022-й год наступит очень скоро. Этот гороскоп коснется рожденных с 22 декабря по 19 января. Что ждет Козерогов в год Голубого Водяного Тигра? 5-tv.ru выяснил у астролога Тианы Атлас.

Тиана Атлас
Астролог, астропсихолог

Карьера у Козерогов в 2022 году

Чтобы добиться карьерных успехов в новом году, гороскоп советует Козерогам двигаться. Только людям так представителю этого знака зодиака сулит карьерный рост.

«2022-й год приносит удачу Козерогам, но только тем, кто готов двигаться, знакомиться, искать нужную информацию и развиваться самостоятельно», — объяснила астролог.

Не бойтесь открывать собственное дело, если вы это планировали. Но не стоит забывать, что успех зависит не только от связей, но и вашего внешнего вида, Козероги. Поработайте над своим стилем. Не лишним будет и пройти тренинг по переговорам.

Финансы у Козерогов в 2022 году

Судя по гороскопу представители этого знака, перед которым стоит квартирный вопрос, наконец-то могут его решить. Но не стоит торопиться.

«Начать решать квартирный вопрос можно с лета 2022-го», — посоветовала Тиана Атлас.

Личная жизнь у Козерогов в 2022 году

Если вы хотите найти вторую половинку или просто завести приятное знакомство с противоположным полом, снизьте свои требования к кандидату.

«Год обещает много романтики», — рассказала астролог.

Но ваш серьезный подход может все испортить. Тогда вы, Козерог, возможно, упустите любовь всей своей жизни.

-2° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
75.59
0.99 84.95
1.27
Гороскоп на 2022 год для Козерогов

Последние новости

7:31
Первый канал выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского
7:28
Как легко снизить давление без лекарств
7:26
Пока вокруг кружила смерть: тяжелые судьбы людей, спасенных благодаря «Дороге жизни»
7:10
Время сюрпризов: астропрогноз на декабрь 2021 для «огненных» знаков зодиака
7:07
Гороскоп на 2022 год для Козерогов
6:50
И снова фиаско: как Рашкин «опозорился» на суде, сравнив себя с Кеннеди

Сейчас читают

Пронзал сердца песней: Творческий путь Александра Градского
Как по ладоням определить высокий уровень сахара в крови
Держитесь от них подальше: обладательницы каких имен чаще разрушают брак
Жорин дал советы девушкам, с которых бывшие ухажеры требуют возврата денег

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа