Гороскоп на 2022 год для Козерогов
Что нужно сделать Козерогу, чтобы стать успешным? И как встретить вторую половину?
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Новый 2022-й год наступит очень скоро. Этот гороскоп коснется рожденных с 22 декабря по 19 января. Что ждет Козерогов в год Голубого Водяного Тигра? 5-tv.ru выяснил у астролога Тианы Атлас.
Тиана Атлас
Астролог, астропсихолог
Карьера у Козерогов в 2022 году
Чтобы добиться карьерных успехов в новом году, гороскоп советует Козерогам двигаться. Только людям так представителю этого знака зодиака сулит карьерный рост.
«2022-й год приносит удачу Козерогам, но только тем, кто готов двигаться, знакомиться, искать нужную информацию и развиваться самостоятельно», — объяснила астролог.
Не бойтесь открывать собственное дело, если вы это планировали. Но не стоит забывать, что успех зависит не только от связей, но и вашего внешнего вида, Козероги. Поработайте над своим стилем. Не лишним будет и пройти тренинг по переговорам.
Финансы у Козерогов в 2022 году
Судя по гороскопу представители этого знака, перед которым стоит квартирный вопрос, наконец-то могут его решить. Но не стоит торопиться.
«Начать решать квартирный вопрос можно с лета 2022-го», — посоветовала Тиана Атлас.
Личная жизнь у Козерогов в 2022 году
Если вы хотите найти вторую половинку или просто завести приятное знакомство с противоположным полом, снизьте свои требования к кандидату.
«Год обещает много романтики», — рассказала астролог.
Но ваш серьезный подход может все испортить. Тогда вы, Козерог, возможно, упустите любовь всей своей жизни.
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