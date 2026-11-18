Причиной следующей пандемии может стать свиной грипп

Причиной следующей глобальной пандемии на планете может стать вирус, который давно знаком человечеству и сейчас считается не очень опасным. Речь идет о свином гриппе. Именно его очень тщательно изучают российские ученые из научно-клинического центра ФМБА, и вот к какому выводу пришли.

Ныне известные патогены действительно не очень страшны. Однако не стоит забывать, что все вирусы мутируют, и, если расчеты верны, то глобальную вспышку уже в 2029 году вызовет подтип H1N1.

Последствия могут быть самые тяжелые, но масштаб эпидемии можно отрегулировать с помощью вакцинации.

Что же касается обычного гриппа и эпидемиологической ситуации в стране, то на данный момент она укладывается в привычные сезонные рамки.

Свиной грипп A(H1N1)

Вирус гриппа A(H1N1) стали называть «свиным» после того, как заболевание вспыхнуло среди свиней, а затем распространилось на людей. В 2009 году этот возбудитель вызвал масштабную пандемию: инфекция разошлась по всему миру и затронула миллионы человек. В дальнейшем вирус продолжал циркулировать среди населения и вошел в число сезонных вариантов гриппа.

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