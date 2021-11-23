Гороскоп для Тельца на 2022 год
На кого сможет положиться Телец? Что ему делать, чтобы приумножить свое имущество?
Фото: globallookpress.com / Artur Cupak
Новый 2022-й пройдет под символом Водяного Голубого Тигра. Гороскоп показывает, что он составит Тельцу интересную пару. 5-tv.ru спросил у астролога Тианы Атлас, как в этом году стоит вести себя Тельцу, чтобы у него все сложилось наилучшим образом.
Тиана Атлас
Астролог, астропсихолог
Финансы Тельцов в 2022 году
2022-й потребует от Тельцов развития новых навыков. Представителям этого знака, судя по гороскопу, предстоит научиться правильно распределять ресурсы.
«Тельцы не любят расставаться с имуществом, но именно сейчас, чтобы приумножить, следует пересмотреть свою систему ценностей», — объяснила астролог Тиана Атлас.
Гороскоп показывает, что, тратя деньги с умом, Тельцы в год Водяного Голубого Тигра только выиграют. В какой-то момент в их жизни появятся новые денежные потоки.
Жизнь Тельцов в 2022 году
Гороскоп показывает, что у Тельцов в 2022-м будут те, на кого они смогут положиться в трудную минуту.
«Поддержку весь год можно будет получать от друзей, а удача ждет в международных организациях и за границей», — рассказала эксперт.
Судя по гороскопу, в 2022-м у Тельцов появится возможность приступить к делу, которое они долго откладывали. Например, изучение иностранного языка.
Личная жизнь Тельцов в 2022 году
Звезды говорят, что последние несколько лет личная жизнь Тельцов переживала не лучшие времена. Но, судя по гороскопу, неудачам в делах амурных приходит конец.
«Многие Тельцы могли пережить развод или болезненное расставание. Год Голубого Водяного Тигра дает всем шансы встретить свою вторую половину», — пояснила специалист.
Гороскоп показывает, что улучшить личную жизнь Тельцам поможет открытость. Почаще выбирайтесь в люди и не бойтесь быть собой!
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