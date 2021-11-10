Что известно о водителе BMW, протаранившей машину актрисы Елены Сафоновой

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Мадлена Гришина
Эксклюзив 1 950

Предположительной виновницей аварии оказалась участница многочисленных цирковых конкурсов 21-летняя Маргарита Рафальская.

Фото, видео: ТАСС / Фомичев Михаил; 5-tv.ru

Водителем BMW, который врезался в центре Москвы в машину звезды «Зимней вишни» Елены Сафоновой, оказалась 21-летняя Маргарита Рафальская. Судя по ее странице в социальной сети, девушка ведет активный образ жизни: занимается спортом, участвует в фотосессиях, предпочитает активные развлечения.  Рафальская имеет множество медалей за участие в цирковых конкурсах.

Более того, вероятно, Маргарита далека от идеального вождения. Выяснилось, что на иномарке, за рулем которой она находилась, висит более 70 неоплаченных штрафов. Основная их часть за превышение скорости, неправильную парковку и движение по полосе для автобусов.

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Сейчас девушка находится в больнице. У нее закрытый перелом локтевой и лучевой кости. В свою очередь пострадавшую в ДТП актрису Сафонову доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с переломом ребер и надколенника.

ДТП произошло сегодня днем. Маргарита Рафальская, находясь за рулем BMW, внезапно для остальных участников дорожного движения пересекла сразу три полосы и выехала на встречную, где в этот момент ехала машина с заслуженной артисткой РФ Еленой Сафоновой. Столкновение с автомобилем Hyundai было неизбежно. Помимо актрисы и виновницы аварии пострадал еще один человек, но о его состоянии пока ничего не известно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Собчак отправила на лечение водителя, пострадавшего в ДТП под Сочи.

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