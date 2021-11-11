Сябитова сообщила о возвращении Гузеевой в «Давай поженимся!» после COVID-19

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Оксана Тарасова
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Роза Сябитова сообщила о возвращении Ларисы Гузеевой в «Давай поженимся!» после COVID

Фото, видео: Instagram @syabitova_roza

Актриса и телеведущая провела месяц в госпитале в Коммунарке, но и после выписки не спешила показываться на публике из-за неприятных последствий болезни.

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева вернулась в шоу «Давай поженимся!» после перенесенного коронавируса. Об этом сообщила ее коллега по проекту Роза Сябитова. Сваха опубликовала на своей странице в Instagram видео из студии, в котором и озвучила радостную для поклонников передачи новость.

«Всем привет! Ну вот наступил этот день! Мы продолжаем снимать программу. Скоро вы увидите нашу любимую Ларисочку, с ней все хорошо. И мы с новым напором будем делать интересные программы. Смотрите нас», — сказала Сябитова.

Около месяца провела 62-летняя Лариса Гузеева в госпитале в подмосковной Коммунарке после поездки в Крым, напоминает 7дней.ru. Недавно она была выписана, но появляться на публике и на работе не спешила. За лечением в клинике последовал курс реабилитации дома.

В социальных сетях Гузеева рассказывала подписчикам в Instagram о своем состоянии. По словам артистки, несмотря на побежденный недуг, его последствия пока не устранены — она по-прежнему чувствует себя неважно и периодически испытывает проблемы с дыханием. Кроме того, как выразилась звезда, сейчас она «страшная невозможно».

Госпитализация с опасной инфекцией и страх за собственную жизнь заставили ее по-новому взглянуть на многие вещи. Актриса отметила, что однажды приходится оставаться один на один со своими проблемами, отвечать за себя — к этому, как оказалось, Гузеева не была готова, и это стало ценным уроком. Гузеева благодарит бога за исцеление и желает всем своим близким и поклонникам крепкого здоровья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актера и педагога Валерия Гаркалина, который находится в критическом состоянии в связи с коронавирусом, экстренно прооперировали.

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