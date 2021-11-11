Соседов рассказал о состоянии Ротару: «Здоровье уже не то»

Из-за того, что звезда редко появляется на публике, поклонники давно бьют тревогу.

Музыкальный критик Сергей Соседов раскрыл новые подробности о состоянии Софии Ротару. По словам знаменитости, звезда отказалась от путешествий из-за неудовлетворительного самочувствия. Соседов считает, что годы берут свое, и как бы певица ни старалась, победить время она в любом случае не сможет.

«Концертов‌ ‌почти‌ ‌не‌ ‌дает, ‌ ‌уже‌ ‌не‌ ‌то‌ ‌здоровье.‌ Натянуть‌ ‌лицо‌ ‌можно, ‌ с‌ ‌ним‌ ‌все‌ ‌что‌ ‌угодно‌ ‌можно‌ ‌сделать.‌ ‌Но‌ ‌нельзя‌ ‌поменять‌ ‌сердце, ‌ ‌печенку, ‌ ‌желудок, ‌ ‌ноги‌ — ‌они‌ ‌же‌ ‌изнашиваются», — цитирует критика портал BLITZ+.

В последнее время София Ротару редко выходит на свет. В последний раз поклонники заметили своего кумира на корпоративной вечеринке в Германии, где артистка исполняла свои главные хиты.

Как отмечает dni.ru, сама Ротару комментариев по поводу своего состояния не дает. Осейчас она живет в Киеве вместе со своими родными, очень любит свою страну и наслаждается временем, которое проводит там.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сестра Софии Ротару прокомментировала слухи о болезни знаменитости.