Соседов рассказал о состоянии Ротару: «Здоровье уже не то»
Музыкальный критик Соседов рассказал о проблемах со здоровьем певицы Ротару
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Из-за того, что звезда редко появляется на публике, поклонники давно бьют тревогу.
Музыкальный критик Сергей Соседов раскрыл новые подробности о состоянии Софии Ротару. По словам знаменитости, звезда отказалась от путешествий из-за неудовлетворительного самочувствия. Соседов считает, что годы берут свое, и как бы певица ни старалась, победить время она в любом случае не сможет.
«Концертов почти не дает, уже не то здоровье. Натянуть лицо можно, с ним все что угодно можно сделать. Но нельзя поменять сердце, печенку, желудок, ноги — они же изнашиваются», — цитирует критика портал BLITZ+.
В последнее время София Ротару редко выходит на свет. В последний раз поклонники заметили своего кумира на корпоративной вечеринке в Германии, где артистка исполняла свои главные хиты.
Как отмечает dni.ru, сама Ротару комментариев по поводу своего состояния не дает. Осейчас она живет в Киеве вместе со своими родными, очень любит свою страну и наслаждается временем, которое проводит там.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сестра Софии Ротару прокомментировала слухи о болезни знаменитости.
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