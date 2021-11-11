Магия четырех единиц: кому из знаков зодиака 11 ноября перевернет жизнь

Кто-то мечтает в зеркальную дату пожениться, а для кого-то эти повторяющиеся цифры станут отправной точкой для чего-то нового. В уходящем году остается всего две зеркальные даты -11 ноября и 12 декабря. О том, каким знакам зодиака четыре единицы привнесут изменения в жизни, рассказала астролог Людмила Митрохина в беседе с dni.ru.

«В этой зеркальной дате мы столкнемся с четырьмя одинаковыми цифрами подряд — четверка является символом денег и знаком того, что все зависит только от нас самих», — объясняет астролог.

Но больше всего перемены коснутся Тельцов, Скорпионов и Раков.

Телец

11 ноября станет для Тельцов началом поистине светлой полосы в жизни. Представители этого знака зодиака, наконец, смогут разобраться с финансами, успешно провести рабочие переговоры и даже сделать первые шаги к стабильному заработку. А если будут предприняты решительные действия, то совсем скоро вопросы и с долгами будут решены.

Скорпион

По заверениям Митрохиной, сегодня этому знаку зодиака нужно ставить глобальные цели, к примеру, уходить с нелюбимой работы и в корне менять профессию. Вне зависимости, что Скорпионы выберут, это шаг станет выигрышным. К тому же, астролог настоятельно рекомендует запоминать в сегодняшнюю ночь сны. Вполне вероятно, они окажутся вещими.

Рак

Раки 11 ноября получат возможность и личную жизнь наладить, и преуспеть в карьере. Главное, говорит Митрохина, собраться и направить блага Вселенной в нужное русло.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зеркальная дата влияет на судьбу рожденных в это время.