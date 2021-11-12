🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 12 ноября растущая Луна находится в знаке Рыб. Астрологи предсказывают, что в этот день финансовые дела пойдут в гору. Благоприятно решатся многие дела, которые не давали покоя давным-давно. Застарелые задачи, наконец, сдвинутся с места. Показаны любые нагрузки и даже если вы затеяли переезд — перемены принесут положительные изменения во всех направлениях.

♈ Овен

Вам все чаще кажется, что все вокруг счастливы, за исключением вас. Чужая идиллия в романтических отношениях и работе заставляет испытывать зависть. Но это чувство только сжигает вашу энергию. Хватит зацикливаться на других и взгляните на себя. Вскоре вы поймете, что на чужом дворе трава вовсе не такая зеленая. Научитесь ценить то, что имеете. Все-таки вы, а не кто другой, добились этого.

Космический совет: наслаждайтесь жизнью сейчас — потом может быть поздно.

♉ Телец

Чувство легкости и игривое настроение не будет покидать на протяжении всего 12 ноября. День будет наполнен веселыми событиями, которые будут дарить радость. Вы, Тельцы, этого заслужили! В последнее время свалилось много работы и отвлечься от насущных дел было бы очень кстати. Чувство легкости достигнет своего пика. Флиртуйте, но не переборщите. Не всегда разберешь, у кого серьезные намерения, а кто «проходной игрок».

Космический совет: пора отпустить прошлое и начать новую главу в жизни.

♊ Близнецы

Свободного времени станет гораздо больше — заполните его полезными делами. Не тратьте часы впустую, Близнецы. Самое время взяться за незаконченный ремонт или устроить большую уборку: на балконе давно уже скопилась куча хлама. День отлично подойдет для домашних забот. Также о себе напомнят старые знакомые, звонков и весточек от которых вы и не ждали.

Космический совет: очистите квартиру от хлама, а заодно и голову.

♋ Рак

Вы слишком много на себя берете, Раки. Стараетесь успеть на работе за нерадивыми сотрудниками, ведете все хозяйство по дому, слишком часто пытаетесь угодить родным и друзьям. Вы не многорукий Вишну! Не гонитесь за тем, чего никогда не сможете достичь. Оставьте эту затею и, наконец, займитесь собой. А главное — прекратите терзаться чувством вины за ошибки других. Найдите своей небывалой энергии другое применение. Веселитесь и отрывайтесь, тем более, что день для этого самый подходящий.

Космический совет: оставьте попытки решить все самостоятельно.

♌ Лев

Львы, пришло время позаботиться о своем здоровье. Ночные перекусы врываются по ночам все чаще, пандемия заставляет сидеть дома, из-за этого вы стали слишком мало двигаться и вовсе позабыли о спорте. Стоит быть осторожнее! Периодические приступы лени и переедания могут закончиться плачевно. И не только уходящей далеко вперед стрелкой весов, но и более серьезными последствиями. Чувствуете, как стало тяжелее дышать? Пора об это подумать и принять меры.

Космический совет: правильное питание — вот правильный выбор.

♍ Дева

Озлобленность и частые приступы агрессии на все вокруг доводят вас до белого каления, Девы. Еще чуть-чуть и нервный срыв не за горами. Близкие не радуют, личная жизнь как будто дала трещину. Но это не повод расстраиваться и сносить все на своем пути. Вокруг происходит много всего интересного, стоит только оглянуться.

Космический совет: не все в этом мире зло, ищите радость в мелочах.

♎ Весы

Весы, откройте свое сердце и дайте полюбить себя. Истинные чувства наполнят вашу душу. Проведите этот день с девизом «хочу любить и быть любимым». Не стесняйтесь, напишите, позвоните, пригласите на свидание. Ваш возлюбленный или возлюбленная обязательно ответит взаимностью. А может это любовь на всю жизнь?

Космический совет: день обещает романтическое настроение.

♏ Скорпион

Давно ли вы, Скорпионы, говорили с родными? Выезжали вместе на дачу или отдых? Звезды советуют обязательно провести день в окружении родственников. У них накопилось много новостей, о которых вам будет очень интересно узнать. Да и многие из них касаются конкретно вас. Еще не звонили? Хватайте телефон! Кровные узы очень важны для вас, не забывайте об этом.

Космический совет: уделите время семье — вас действительно очень любят.

♐ Стрелец

Стрельцы, старые отношения до сих пор не отпускают ваши мысли. В голове вновь и вновь прокручиваются мысли о былых временах: встречах, свиданиях, взглядах, вздохах. Вы боитесь, что прежняя любовь будет жить в воспоминаниях до конца ваших дней, но помните — если не отпустить их, начать новое не получится никогда. Найдите способ освободиться от этих мыслей и начать новую жизнь. Поговорите с приятелем, которому верите — вот что вам нужно.

Космический совет: будьте честны с собой.

♑ Козерог

Козероги, ваш характер находят очень мягким и добрым. Этим успешно пользуются все вокруг, пусть вы даже порой сами того не замечаете. Коварные люди тонко чувствуют «жертву» и готовы поживиться вашей добротой. Если не хотите пострадать от недоброжелателей, давайте отпор. Учитесь говорить «нет» и гоните хищников со своих прерий.

Космический совет: уважайте себя и не поддавайтесь на обман.

♒ Водолей

Наступает благоприятное время для вас, Весы. Вселенная обещает множество приятных и незабываемых моментов. Возможно повышение на работе, существенная прибавка к зарплате или неожиданный сюрприз от коллег. Дома тоже все обещает пойти на лад. Любимый человек удивит неожиданным, но очень нежным подарком. Слушайте свое сердце, и оно вас не подведет.

Космический совет: возьмите от этого дня максимум и обретете гармонию во всем.

♊ Рыбы

Рыбы, звезды рекомендуют вам заняться творчеством. Если вы давно забросили начатую картину или вели заметки о жизни, пора о них вспомнить. В голове столько мыслей и им пора дать волю! К тому же 12 ноября подойдет для общения с друзьями. Поход в парк или ресторан обязательно принесет новые знакомства. Вы еще никогда настолько хорошо не понимали окружающих! Насыщайтесь впечатлениями и запоминайте момент.

Космический совет: отбросьте сомнения и стеснения, и новые впечатления заполнят вашу жизнь.

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