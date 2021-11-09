Как по дате рождения узнать своего ангела-хранителя
Дата рождения может рассказать о вас намного больше, чем вы предполагаете.
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Принято считать, что ангел-хранитель появляется у человека лишь после крещения. Но духовный заступник рождается вместе с появлением на свет малыша. Вещие сны, знаки судьбы, которые порой мы не замечаем — все это проделки нашего ангела-хранителя, который разными способами пытается нас уберечь и защитить. Как узнать пол его и характер защитника? По дате рождения.
Для того, чтобы узнать возраст ангела-хранителя, необходимо сложить числа месяца и дня рождения.
Чтобы узнать пол духовного заступника, стоит сложить числа дня, месяца и года рождения. К примеру, дата вашего рождения 05.08.1991. 5+8+1+9+9+1=33. Если у вас получилось четное число, защитник — мальчик, нечетное — девочка.
Чтобы узнать характер ангела-хранителя, надо полученное число, если оно двузначное, сложить еще раз до получения однозначного. 3+3=6.
Ноль — Огненный
Если у вас получился ноль, у вас один из самых смелых и храбрых ангелов-хранителей. Он готов драться за вас, судьбу и удачу. Стоит отметить, что вам крупно повезло, ведь на такого защитника всегда можно рассчитывать.
Единица — Святой
Добрые, отзывчивые ангелы-хранители, которые помогают человеку во всех бедах. Такие защитники зачастую достаются вежливым и воспитанным людям. Они приходят на выручку в любой трудной жизненной ситуации.
Двойка — Светлый
Ангелы с большими крыльями, которые могут защитить от всех бед и ненастий. Зачастую вы можете их увидеть в зеркале и почувствовать их помощь. Ведь они часто преподносят знаки судьбы. Даже во время сна они продолжают вас защищать от кошмаров. Могут поцеловать в щеку. После этого у человека появляются веснушки.
Тройка — Воздушный
Беззаботные и беспечные ангелы-хранители. Потому они могут отлучиться и оставить вас без защиты. И возвращаются лишь тогда, когда их просят о помощи.
Четверка — Мудрый
Если получилась четверка, вы имеете мудрого, умного и терпеливого ангела-хранителя. Подопечные грамотные люди, всегда готовы к новым подвигам. Стараются быть у всех на виду. Для них важно всегда учиться, чтобы получить новые знания и прилив положительной энергетики.
Пятерка — Металлический
У вас сильный и уверенный в себе ангел-хранитель. Для него важно помогать в любой трудной жизненной ситуации. Они способны наградить человека долголетием.
Шесть — Радужный
Ангелы, обожающие летать в облаках и играть на флейте. Они очень веселые, уверенные в себе. Кроме того, могут наделить человека талантом и творческими способностями.
Семь — Энергетический
Если у вас получилась семерка, значит защитник способен перевоплощаться в образ человека или какого-то предмета. Дарят подопечному вещие сны. Но если их сильно обидеть, может уйти от вас навсегда. Для этого стоит быть осторожными с ним, всегда общаться и просить помощи.
Восемь — Человек
Только вы из всех девяти стихий имеете ангела-хранителя близкого и родного покойного человека.
Девять — Тело
Стихия Тело означает, что ангел-хранитель всегда находятся рядом со своим подопечным. Он дарит ему радость, теплоту и заботу. Имя для такого ангела-хранителя человек может придумать самостоятельно, достаточно лишь закрыть глаза и мысленно представить небо, облака.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как по дате рождения узнать, сколько жизней вы прожили на самом деле.
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