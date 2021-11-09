Как по дате рождения узнать своего ангела-хранителя

Принято считать, что ангел-хранитель появляется у человека лишь после крещения. Но духовный заступник рождается вместе с появлением на свет малыша. Вещие сны, знаки судьбы, которые порой мы не замечаем — все это проделки нашего ангела-хранителя, который разными способами пытается нас уберечь и защитить. Как узнать пол его и характер защитника? По дате рождения.

Для того, чтобы узнать возраст ангела-хранителя, необходимо сложить числа месяца и дня рождения.

Чтобы узнать пол духовного заступника, стоит сложить числа дня, месяца и года рождения. К примеру, дата вашего рождения 05.08.1991. 5+8+1+9+9+1=33. Если у вас получилось четное число, защитник — мальчик, нечетное — девочка.

Чтобы узнать характер ангела-хранителя, надо полученное число, если оно двузначное, сложить еще раз до получения однозначного. 3+3=6.

Ноль — Огненный

Если у вас получился ноль, у вас один из самых смелых и храбрых ангелов-хранителей. Он готов драться за вас, судьбу и удачу. Стоит отметить, что вам крупно повезло, ведь на такого защитника всегда можно рассчитывать.

Единица — Святой

Добрые, отзывчивые ангелы-хранители, которые помогают человеку во всех бедах. Такие защитники зачастую достаются вежливым и воспитанным людям. Они приходят на выручку в любой трудной жизненной ситуации.

Двойка — Светлый

Ангелы с большими крыльями, которые могут защитить от всех бед и ненастий. Зачастую вы можете их увидеть в зеркале и почувствовать их помощь. Ведь они часто преподносят знаки судьбы. Даже во время сна они продолжают вас защищать от кошмаров. Могут поцеловать в щеку. После этого у человека появляются веснушки.

Тройка — Воздушный

Беззаботные и беспечные ангелы-хранители. Потому они могут отлучиться и оставить вас без защиты. И возвращаются лишь тогда, когда их просят о помощи.

Четверка — Мудрый

Если получилась четверка, вы имеете мудрого, умного и терпеливого ангела-хранителя. Подопечные грамотные люди, всегда готовы к новым подвигам. Стараются быть у всех на виду. Для них важно всегда учиться, чтобы получить новые знания и прилив положительной энергетики.

Пятерка — Металлический

У вас сильный и уверенный в себе ангел-хранитель. Для него важно помогать в любой трудной жизненной ситуации. Они способны наградить человека долголетием.

Шесть — Радужный

Ангелы, обожающие летать в облаках и играть на флейте. Они очень веселые, уверенные в себе. Кроме того, могут наделить человека талантом и творческими способностями.

Семь — Энергетический

Если у вас получилась семерка, значит защитник способен перевоплощаться в образ человека или какого-то предмета. Дарят подопечному вещие сны. Но если их сильно обидеть, может уйти от вас навсегда. Для этого стоит быть осторожными с ним, всегда общаться и просить помощи.

Восемь — Человек

Только вы из всех девяти стихий имеете ангела-хранителя близкого и родного покойного человека.

Девять — Тело

Стихия Тело означает, что ангел-хранитель всегда находятся рядом со своим подопечным. Он дарит ему радость, теплоту и заботу. Имя для такого ангела-хранителя человек может придумать самостоятельно, достаточно лишь закрыть глаза и мысленно представить небо, облака.

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