Свершилось! 40-летняя Пэрис Хилтон впервые вышла замуж

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Артем Зайцев
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Актриса Пэрис Хилтон в 40 лет вышла замуж

Свершилось! 40-летняя Пэрис Хилтон впервые вышла замуж

Фото: Instagram @parishilton

Еще до свадьбы возлюбленные были знакомы почти 15 лет.

Светская Львица Пэрис Хилтон вышла замуж. Знаменательное событие произошло в красивую дату — 11 ноября. Супругом 40-летней знаменитости стал Картер Реум. 

Празднование прошло в поместье Бель-Эйр. На церемонии присутствовали такие знаменитости как Эмма Робертс, Эшли Бенсон, певица Биби Рекса. Известно, что свадебное платье и украшения, дополненные цветами бренда Oscar de la Renta, Хилтон выбрала только накануне свадьбы.

 
 
 
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Публикация от Paris Hilton (@parishilton)

Для звезды это была уже четвертая помолвка. Предыдущие три не привели к заветной свадьбе. С моделью Джейсоном Шоу Хилтон встречалась в 2000 году. Пару лет спустя наследник греческого миллионера Пэрис Лацис стал вторым, кто сделал девушке предложение руки и сердца. Третьим стал актер Крис Зилка, с которым звезда стала встречаться в 2017 году. С нынешним избранником, а теперь и мужем, Картером Реумом светская львица строит отношения с конца 2019 года, рассказали 7Дней.ru.

Новоиспеченные супруги знакомы около 15 лет. До конца 2019 года они были в дружеских отношениях, но все же решили пойти дальше, сообщила Газета.ру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пэрис Хилтон призвала Конгресс и президента страны Джо Байдена обратить внимание на повсеместно жестокое отношение к детям в лечебных школах и исправительных учреждениях.

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