Китайский врач дал советы по похудению без голодания

Для снижения веса китайская медицина рекомендует не голодать, а удовлетворять свои потребности в пище на 50–70%, рассказал главный врач одной из клиник в Пекине Лю Цзиньюань.

«Вне зависимости от того, сколько вы съели, селезенка все равно работает на 100%. И еда становится тонизирующим средством, а не жиром. Это самый хороший вариант», — цитирует специалиста РИА Новости.

Как отмечает врач, в плюс к этому нужно больше двигаться, поскольку без движения похудение невозможно. Лю Цзиньюань добавил, что также для ускорения обмена веществ иногда можно ставить иголки.

Что касается приема различных добавок для похудения, то доктор советует никогда их не пробовать, поскольку данные препараты наносят вред здоровью. Он пояснил, что в его клинику обращается много женщин с нарушенной функцией кишечника после приема подобных препаратов.

«В нашей клинике мы принимали пациентов, которые отказывались от еды, у которых не было аппетита, они не могли есть — таких женщин очень много», — подытожил медик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пользе и вреде куриных яиц.