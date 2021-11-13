Специалист назвала главную ошибку, которую совершают люди при походе в туалет

Ведущий фармацевт онлайн-аптеки Джулия Геррини уверена, что незнание в этих вопросах чревато серьезными проблемами со здоровьем.

Деликатную тему походов в туалет обычно не принято обсуждать открыто, однако специалисты уверены, что незнание в этих вопросах чревато серьезными проблемами со здоровьем.

По словам ведущего фармацевта онлайн-аптеки Джулии Геррини, в норме у человека наблдается ежедневный стул.

Однако при неправильном питании, образе жизни и под воздействием других неблагоприятных факторов, процесс существенно затрудняется и многие совершают классическую ошибку — излишне тужатся, что может привести к весьма негативным последствиям.

«Напряжение и задержка дыхания, чтобы справиться с испражнениями, не только повышает риск развития геморроя, но также может вызвать анальные трещины», — цитирует эксперта портал МедикФорум.

Как отметила Геррини, для того, чтобы облегчить процесс похода в туалет и избавиться от неприятных ощущений, стоит обратить внимание на то, как вы питаетесь. Ведь обычно запоры возникают из-за нехватки в рационе клетчатки, а также вследствие малого количества жидкости, которую человек употребляет в течение дня.

Не стоит также забывать, что правильное питание способствует не только хорошему пищеварению, но и помогает избавиться от лишнего веса. Однако это не означает, что похудеть можно только в том случае, если сесть на жесткую диету.

К примеру, китайская медицина рекомендует не голодать, а утолять голод на 50-70%. По словам главного врача одной из клиник в Пекине Лю Цзиньюаня, вне зависимости от того, сколько вы съели, селезенка все равно работает на все 100%, при этом вся употребленная пища становится источником энергии для организма, а не остается в жировых отложениях.

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