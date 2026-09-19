Впервые за сотню лет: ученые открыли новый вид диких кошек в Боливии

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 32 0

Животное назвали Тилькайо.

В Боливии открыли новый вид диких кошек — фото

Фото: Reuters/Fernando Faciole/ National Geographic

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The Daily Telegraph: новый вид диких кошек отрыт в Боливии

Впервые за более чем сто лет специалисты обнаружили ранее неизвестный вид семейства кошачьих. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Находка была сделана в боливийском горном регионе Юнгас. Новому виду дали название «Тилькайо». Он относится к группе тигровых кошек — небольших представителей семейства, обитающих в Центральной и Южной Америке.

Таких животных называют криптическими видами, поскольку их трудно отличить друг от друга.

Длина тела этого зверя составляет около 46 сантиметров, а вес — около 1,4 килограмма.

«Мы никак не ожидали, что эта боливийская тигровая кошка окажется отдельным видом», — приводит издание слова профессора Антверпенского университета Йонаса Лескроарта.

Как рассказала автор исследования Паола Ногалес-Аскаррунс, кошка привлекла внимание ученых из-за несоответствия ее характеристик описанию других бразильских кошек. Генетический анализ подтвердил, что Тилькайо относится к отдельному виду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что исследователи выявили акулу, которая перемещается по морскому дну с опорой на собственные плавники. Найденный вид получил наименование Hemiscyllium dudgeonae, или ходячая акула Даджена. Ее обнаружили у юго-восточного побережья Папуа — Новой Гвинеи, в районе залива Милн Тихого океана. Если большинство акул перемещаются благодаря мощным движениям хвоста, то этот вид задействует грудные и брюшные плавники, опираясь ими на поверхность рифа.

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