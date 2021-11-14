Как опаздывают разные знаки зодиака

У некоторых людей есть особый талант — опаздывать. Даже если они встанут пораньше, выйдут вовремя, нигде не застрянут и ни на что не отвлекутся, все равно они опоздают. Это получается как-то само собой. Кто из знаков зодиака самый непунктуальный, а по кому часы можно сверять, рассказали астрологи.

Овен

Упертые и импульсивные Овны, пожалуй, одни из пунктуальных знаков зодиака. Они всегда приходят вовремя и того же ожидают от других. Но, если вдруг Овен задержался, значит на то есть действительно весомые причины.

Телец

Тельцы могут себе позволить опоздать. Но все это лишь из-за несобранности и медлительности. Тщательно собираются, готовятся, могут встать пораньше, чтобы успеть, но все равно вовремя не приходят.

Близнецы

Пожалуй, самый медлительный знак зодиака — Близнецы. Кажется, вот уже они готовы выйти из дома, как появляется куча дел, которые нужно переделать здесь и сейчас.

Рак

Рак, как и Овен, пунктуален. Но если опоздал, то чувство вины его не покидает долго.

Лев

Царь зверей не опаздывает, а задерживается. Лев не считает плохим качеством прийти не вовремя. Значит так надо. Наоборот, он получит удовольствие лишь от одной мысли, что его ждут и он нужный.

Дева

Дева всегда старается сдерживать обещание и делать все вовремя. Но если опаздывает, то в исключительных случаях и лишь из-за того, чтобы тщательно подготовиться к мероприятию.

Весы

Этот представитель знака зодиака самый не пунктуальный. Всему виной несобранность. Порой Весы заставляют ждать не минуты, а часы.

Скорпион

Скорпионы действуют по ситуации и настроению. Захотят — опоздают, а будет настрой — придут вовремя. Порой могут опоздать для создания интриги.

Стрелец

Для стрельца, как и Овна с Раком, задерживаться — непозволительная роскошь. Так как они ценят свое и чужое время. Но если вдруг понимают, что опоздают, непременно предупреждают об этом заранее.

Козерог

Козерог не опаздывает никогда. Вне зависимости от ситуаций. Он лучше придет заранее, чем заставит ждать себя и подведет кого-то.

Водолей

Водолей не любитель опаздывать. Но даже если так случилось, то оправданий от него вы не услышите. Это лишь лично его дело, почему он не пришел вовремя.

Рыбы

Рыбы могут и вовремя прийти, и опоздать. Причина тому — отсутствие дисциплины и множество важных причин. Например, старушку через дорогу переводили. Но, задерживаясь, по приходу всегда извинятся.

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