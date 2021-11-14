Дань великому: почему о памятнике Джигарханяну будут слагать легенды

Звезде культового фильма «Место встречи изменить нельзя» открыли монумент на Ваганьковском кладбище.

Памятник актеру Армену Джигарханяну может стать легендарным. Таким мнением в беседе с 5-tv.ru поделился скульптор, заслуженный художник России и Армении Ваге Согоян. Он выступил соавтором изваяния, изобразив артиста в образе философа и мыслителя Сократа.

«Идея сразу у меня родилась. Джигарханян был мыслителем. Роль Сократа как будто для него была создана в театре. Он на самом деле был очень мудрый человек. Поэтому я сразу его увидел ни в чем другом, как в тунике сократовской. В будущем люди будут подходить, трогать его руку. В конце концов она начнет блестеть, как бывает на многих примерах памятников. Потом это превратиться в легенду или традицию», — рассказал он.

В воскресение, 14 ноября, звезде советского кино открыли памятник на Ваганьковском кладбище в Москве. Там актера похоронили в 2020 году рядом с дочерью. Значение Армена Джигарханяна для советского и российского кинематографа невозможно переоценить. Он сыграл больше двух сотен ролей в кино и театре. В 90-х годах он возглавил Московский драматический театр. После его смерти театр сменил название на «Прогресс сцена Армена Джигарханяна».

Народный артист СССР родился 3 октября 1935 года. Успел поработать с велики режиссерами: Георгием Данелией, Кареном Шахназаровым и Станиславом Говорухиным. Зрители помнят и любят артиста за роли в таких фильмах, как «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43», «Город Зеро», «Паспорт», «Цареубийца».

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