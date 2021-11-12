Что стало с могилой Людмилы Гурченко через 10 лет после смерти актрисы
Появилось видео с могилы Людмилы Гурченко через 10 лет после смерти актрисы
Фото, видео: Kino-teatr.ru, 5-tv.ru
Звезда была похоронена на Новодевичьем кладбище. Народной артистке СССР 12 ноября 2021 года могло бы исполниться 85 лет.
В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео с могилы народной артистки СССР Людмилы Гурченко. Спустя десять лет она по-прежнему выглядит аккуратно, усыпана цвета, на ней красуется монумент из белого мрамора и чистого черного гранита, который добывают только в Зимбабве. На обратной стороне памятника выбиты слова усопшей: «Я живу и работаю для вас. Когда я выхожу на сцену и слышу ваши аплодисменты — это для меня как взлет в небо, как взмах крыльев».
Несмотря на то, что Людмила Гурченко хотела быть похоронена рядом с родителями на Ваганьковском кладбище, ее волю не исполнили. Последнее пристанище звезда нашла на Новодевичьем кладбище. Однако другое желание Гурченко, мечтающей всегда быть красивой, выполнить все-таки удалось — артистку хоронили 2 апреля в любимом платье.
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