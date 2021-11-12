Что стало с могилой Людмилы Гурченко через 10 лет после смерти актрисы

Звезда была похоронена на Новодевичьем кладбище. Народной артистке СССР 12 ноября 2021 года могло бы исполниться 85 лет.

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео с могилы народной артистки СССР Людмилы Гурченко. Спустя десять лет она по-прежнему выглядит аккуратно, усыпана цвета, на ней красуется монумент из белого мрамора и чистого черного гранита, который добывают только в Зимбабве. На обратной стороне памятника выбиты слова усопшей: «Я живу и работаю для вас. Когда я выхожу на сцену и слышу ваши аплодисменты — это для меня как взлет в небо, как взмах крыльев».

Несмотря на то, что Людмила Гурченко хотела быть похоронена рядом с родителями на Ваганьковском кладбище, ее волю не исполнили. Последнее пристанище звезда нашла на Новодевичьем кладбище. Однако другое желание Гурченко, мечтающей всегда быть красивой, выполнить все-таки удалось — артистку хоронили 2 апреля в любимом платье.

5-tv.ru

Людмила Гурченко родилась 12 ноября 1935 года в Харькове Украинской ССР. Первой ролью в кино стала Люся в киноповести «Дорога правды» режиссера Яна Фрида 1956 года. В числе снискавших всенародную любовь картин с ее участием — «Карнавальная ночь», «Девушка с гитарой», «Соломенная шляпка», «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби», «Моя морячка», «Небесные ласточки», «Старые клячи» и другие.