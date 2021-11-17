Кто украл у Лидии Федосеевой-Шукшиной полмиллиона рублей?

Ольга Шукшина заявила: ее мать обокрали! Кто снял со счета Лидии Николаевны почти полмиллиона рублей? На что злоумышленники потратили накопления артистки? Действительно ли звезде кино стало плохо после череды скандалов? И как этом деле замешана лучшая подруга пожилой актрисы? Ответы на все вопросы — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга возмущена! По словам женщины, с карты ее матери пропала крупная сумма — почти 500 тысяч рублей! Сама 83-летняя актриса говорит, что не снимала средства. В это время она находилась в своей квартире в Новой Москве. А судя по выписке, деньги были получены из банкомата в подмосковном городе Истра.

«Когда мы это видели, я говорю: „Мам, я бегу в УВД и просто катаю заявление на это хищение, кражу с твоей карты“», — рассказывает Ольга Шукшина.

Ольга подозревает, к делу причастна лучшая подруга Шукшиной Татьяна Парамонова. После того как женщина узнала, что та за гонорар приводила в мамину квартиру посторонних людей, доверие к ней пропало.

«Естественно, для Лидии Николаевны узнать, что с ее счета пропала столь значительная сумма денег, было тяжело и отнюдь не сразу она смогла понять, кто и каким образом мог это осуществить», — пояснила адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

Недавно у Лидии Николаевны был день рождения. На празднике собрались подруги актрисы, организовала все Парамонова. Она же заранее пригласила журналистов. Сказала, именинница в курсе. Но когда съемочная группа попыталась представиться, почему-то стала убеждать Шукшину, что оборудование принадлежит ей. При этом за личную встречу со звездой кино Татьяна просила деньги. И обещала интервью.

«Смотрите, вы делаете предоплату. Мы проходим. Я вам деньги при свидетелях, если что-то не получится, верну», — обещала Татьяна.

«У меня возникла такая параллель с рыбой Лоцман. Рыба Лоцман — это рыбка, которая приклеивается к акуле и получает охрану 100% и питается с обеда акулы. Мне кажется, что Парамонова — это как раз такое яркое явление», — пояснил Анатолий Ковтун, друг семьи Шукшиных.

Когда об этом узнала Ольга, она была в шоке! А после того, как не досчиталась на счете матери полмиллиона рублей, удивилась еще больше. Но действительно ли Татьяна, которая дружит с Шукшиной уже много лет, обманывала ее и тайком снимала деньги?

«Лидия Николаевна человек открытый и порядочный. А когда человек открытый и порядочный, он моделирует как бы вот эти свойства на тех людей, которые с ним рядом. И он тоже верит, что другие люди такие же как он», — рассказал Вадим Горжанкин, пресс-секретарь Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Ольга считает, что Парамонова специально втерлась в доверие к пожилой артистке, чтобы за ее счет поправить свое материальное положение. Шукшина-младшая считает, что именно на деньги ее матери Татьяна закатила шикарный банкет по случаю своего дня рождения.

«Мне кажется, она, Паромонова, пользовалась, ну не столько даже, может быть, слабостью, сколько доверчивостью Федосеевой», — предположил Анатолий Ковтун.

Лидия Николаевна очень переживает. Но больше всего ее расстроила даже не пропажа денег, а потеря золотого кольца с бриллиантами. Украшение подарил ей Бари Алибасов. Неужели и здесь замешана подруга?

«Мама очень сильно расстроена. Она говорит: „Зачем она это сделала? Зачем? По ней же сейчас так шандарахнет обраточка“», — пояснила Ольга Шукшина.

Шукшина признается: она не ожидала, что близкий человек способен на такую подлость. Тем более, актриса всегда говорила, что прекрасно разбирается в людях и сразу вычисляет обман. Адвокат Шукшиной считает, у подруги актрисы был план рассорить ее с семьей, чтобы полностью взять под свой контроль.

«Она не просто имела намерение завладеть всем имуществом Шукшина: квартиры на улице Бочкова, культурными ценностями, которые находились там, квартира Лидии Николаевны в Новой Москве. Вероятно, она имела намерение завладеть самим именем Василия Макаровича, с чем было связано ее представление в качестве того, кем она не является. А именно директором, подругой, близкой наперсницей и так далее», — считает адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

Сама Парамонова все отрицает. По ее словам, она, наоборот, долгое время помогала звезде. Поддерживала после скандальных телешоу и успокаивала во время бракоразводного процесса с Алибасовым.

«В данном случае я не могу утверждать, она ли совершила кражу или нет. Но, по крайней мере, я склонен доверять больше Лидии Николаевне и Ольге», — рассуждает пресс-секретарь Лидии Федосеевой-Шукшиной Вадим Горжанкин.

Дочь Лидии Николаевны непреклонна. Она уверена: Татьяна использовала свою подругу! Наследница Шукшиной заявила: она добьется того, чтобы виновные были наказаны. И больше не даст маму в обиду.