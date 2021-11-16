Третья мировая и беженцы: великие провидцы о будущем мира и России

Великие провидцы о будущем мира высказывались не раз, иногда их предсказывая полностью или частично сбывались. Конечно, к их вероятной картине мира можно относиться со здравой долей скептицизма, однако нельзя отрицать очевидное: пугающие события разворачиваются прямо сейчас, в том числе и в России.

Нострадамус

Средневековый французский алхимик Мишель Нострадамус был пророком не только в своем отечестве. В известных четверостишиях говорится о грядущих в XXI веке войнах. При упоминании о вооруженных конфликтах особая роль отводится России как миротворческому посреднику. Автор катренов предсказал и кризисное время для нашей страны, но не ранее, чем через восемь лет. После черной полосы, как известно, грядут светлые новости, и процветание России начнется в 2035 году. В текущем веке, по его мнению, у России установятся дружественные связи с китайцами, индийцами и британцами.

Мессинг

Советский артист Вольф Григорьевич Мессинг, развлекавший зрителей психологическими номерами по «чтению мыслей» живых существ, предвидел, что нашей стране придется несладко, однако трудности пойдут нам на пользу. Он, как и его французский коллега, предсказал объединение усилий ради всеобщего блага, создание правительственных альянсов. Основными должны были стать экономические провалы, и без кардинальных реформ не обойтись. Если разумно взяться за медицину, образование и науку, то в этих сферах произойдут позитивные изменения. А они, похоже, уже сейчас неизбежны: из-за пандемии коронавируса процесс учебы разнообразился иными форматами, в том числе дистанционными, а в сфере здравоохранения происходит пересмотр кадров и материального оснащения учреждений.

Ванга

ТАСС / ИТАР-ТАСС

Болгарская провидица Ванга предрекала разорение «старушке» Европе из-за опустошающих военных конфликтов, и только «Владимир принесет России спасение и господство».

Количество россиян, согласно ее прогнозу, может резко сократиться к 2022 году. Это пророчество находит свое подтверждение в стабильно высокой статистике смертности от новой инфекции. Частично «компенсировать» убывающее население страны должны мигранты, а также беженцы, которые прибудут в Россию в поисках лучшей жизни.

Православные старцы

Духовный подъем нации и укрепление православия, с одной стороны, и развязывание третьей мировой войны — с другой. Военный конфликт своими корнями уходит в страны Востока. По одной из версий, Китай и Япония завладеют территорией Сибири. Положительным моментом во всех устрашающих предсказаниях станет объединение славян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что родственник открыл неизвестное предсказание Ванги, которое он хранил много лет.