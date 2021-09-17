Племянник открыл неизвестное предсказание Ванги, которое он хранил много лет

Болгарская ясновидящая Ванга скончалась 25 лет назад, но многие ее пророчества лишь сейчас находят свое подтверждение. Недавно стало известно еще об одном, оно касается будущего планеты, изменения образа жизни людей. Предсказание озвучил ее племянник Огнан Стоянов в эфире украинского телеканала ICTV.

«Про будущее говорила, что придет время, когда одежда будет сама менять свой цвет по желанию людей, что стены домов будут по желанию людей различной прозрачности. Говорила, что придет время, когда дороги будут в небе», — поделился Огнан Стоянов предсказанием Ванги.

Похоже, что описанное великой провидицей будущее не за горами. Современные технологии быстро развиваются, все больше касаясь не только космоса и транспорта, но и затрагивая привычные сферы жизнедеятельности человека.

Уже становится трендом казавшаяся ранее фантастикой 3D-печать домов . Два года назад в Мексике начали строить первый в мире город, в котором будут такие быстровозводимые сооружения, а месяц назад стало известно, что в России появится целый поселок из напечатанных на 3D-принтере зданий. Работы по его возведению уже ведутся в Ярославской области.

А если во время строительства совместить энергоэффективную и эстетичную технологию светящегося в темноте цемента — она уже применяется для освещения голландских дорог — то получится как раз то, о чем предвещала Ванга: дома, меняющие цвет/свет.

Электронные технологии с успехом используются и в модной индустрии. На подиумы пробивается цифровой фэшн, это новаторское направление в моде занимается созданием интерактивной одежды, которая, благодаря встроенным в нее светодиодам по мановению палочки, вернее, приложения на смартфоне, способна менять свой цвет и даже рисунок.

Таким образом, сказанные Вангой пророчества уже входят в нашу жизнь.

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