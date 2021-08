Кем была Ванга и что известно о ее жизни?

Бабушка Ванга — болгарский феномен XX века. Многие считают, что она обладала уникальным даром ясновидения, могла предвидеть жизни людей и важные события в мире. Вангелия Гуштерова притягивала туристов в Болгарию со всего мира и стала своеобразной «достопримечательностью». В последние годы ее жизни, недалеко от дома провидицы даже построили отель. Ванга иногда месяцами не принимала посетителей и там люди ждали ее приглашения.

Вангелия Гуштерова умерла в 1996-м из-за рака груди, но ее имя вспоминают до сих пор. Ее подлинные и фейковые пророчества обсуждают на телевидении из года в год. Регулярно появляются «крестники» и «племянники», которые якобы внезапно вспомнили о ранее неизвестных предсказаниях. Интерес к личности бабушки Ванги только растет.

Но кем была эта женщина в обычной жизни? Подлинной биографией ясновидящей считается брошюра «Ванга», написанная ее племянницей Красимирой Стояновой в 1989-м. В честь дня рождения болгарской знаменитости, 5-tv.ru рассказывает ее биографию и интересные факты.

Детство Ванги

Вангелия родилась 31 января 1911-го в городе Струмица, который находится в современной Северной Македонии и граничит с Болгарией и Грецией. Ее родители Панде и Параскева Сурчевы были землевладельцами, но мать умерла, когда Ванге было около двух лет. В годы второй Балканской войны отца девочки мобилизовали, ему пришлось оставить дочь на временное воспитание соседям. Когда Панде вернулся в Струмицу, то женился во второй раз на односельчанке, которая была его намного младше. В браке родилось два мальчика и девочка: братья и сестра Ванги.

Струмица в 1932 году. The State Archives of the Republic of Macedonia (DARM)

В 12 лет Ванга потеряла зрение при странных обстоятельствах. Самая популярная версия — история про смерч, который унес девочку на несколько метров. Когда ее нашли, то глаза Ванги были забиты песком. Также существует информация, что Вангу изнасиловали и выкололи ей глаза.

Отец и мачеха пытались восстановить зрение Вангелии и собирали деньги на лечение, но их не хватило на дорогостоящую операцию, девочка полностью ослепла в 16 лет. По советам деревенского окружения, родители решили отправить дочь в дом слепых в сербский город Земун. Там за незрячими ухаживали и обучали необходимым навыкам. В этом доме Ванга научилась готовить, вязать, играть на фортепиано и читать по азбуке Брайля. Но через три года девушка получила страшную весть из Струмицы: во время очередных родов умерла ее мачеха, отец просил дочь вернуться домой, чтобы помогать с детьми и по хозяйству.

Мужчины и дети Ванги

О личной жизни Вангелии известно не много. Во время учебы в доме слепых, она была влюблена в одноклассника из богатой семьи и чуть не вышла за него замуж, но отец забрал ее домой. Замуж Ванга вышла в 31 год за Димитра Гуштерова. Муж увез ее в Петрич, где Ванга и прожила всю оставшуюся жизнь. Ванга и Димитр прожили в браке 40 лет, до самой смерти Димитра от пьянства в 1962-м.

Родных детей у Ванги не было, но после смерти мужа, она усыновила мальчика Димитра и девочку Виолетту. Они выросли и получили хорошее образование. Виолетта вышла замуж за обеспеченного человека, а сын стал одним из основателей фонда Ванги и работает прокурором в Петриче.

Открытие дара Ванги

Впервые о даре ясновидения Вангелии заговорили в 1940-е. Тогда люди со всей деревни приходили к ней, чтобы растолковать сны и погадать. Ходят слухи, что Ванга рассказывала информацию не своим женским голосом, а мужским. Считается, что Ванга предсказала Вторую мировую войну за год до ее начала. Ясновидящая утверждала, что именно в тот период начала слышать голоса и впервые впала в транс.

Ванга. Фото: Reuters / Dimitar Dilkoff

Первое время Ванга скрывала свой дар: рассказала о нем только близким. Во-первых, она боялась, что ее сочтут сумасшедшей. Во-вторых, Вангелия была православной христианкой, а религия отрицает сверхъестественные способности и считает их бесовскими. Но в годы войны она рассказывала женщинам о судьбах их мужей-фронтовиков и народ Ванге верил. Вскоре о ней узнали за приделами города и люди пошли к ней толпами. За день ее могло посетить до 130 человек. За жизнь бабушка Ванга пообщалась примерно с миллионом человек.

Сколько стоил визит к бабушке Ванге?

Ванга была госслужащей и получала зарплату. В 1967-м власти Болгарии создали специальную государственную службу, которая следила за порядком в ее доме в Петриче. Кроме того, за визит к ясновидящей установили официальную цену: с жителей Болгарии и других стран соцлагеря брали 10 левов, а с иностранцев-капиталистов — 50 долларов. Лично в руки Ванга деньги не брала, но получала зарплату 200 левов. До этого она принимала всех желающих бесплатно, но не отказывалась от подарков. Обычно бабушке Ванге везли виски, она любила его пригубить, но совсем немного.

Кадр из сериала «Вангелия», 2013 год. Youtubе.com

Из-за прайса на услуги ясновидящей и роль государства, ее дар неоднократно критиковали. По мнению скептиков, Вангелия Гуштерова получала всю информацию о своих посетителях от таксистов, работников отелей и ресторанов. Феномен Ванги приносил огромный доход. Туристы посещали Болгарию толпами и мчались в Петрич за предсказаниями.