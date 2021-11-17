«Копия мамы»: Наташа Королева показала девочку после сообщения о подаренной яйцеклетке

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Алексей Хитров
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Наташу Королеву сняли на видео с младенцем на руках

Фото, видео: globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @koroleva__star

Поклонники отметили невероятное сходство певицы и малышки.

Наташа Королева опубликовала видео с маленькой девочкой после недавних сенсационных признаний о подаренной другу из США яйцеклетке. В ролике на своей странице в Instagram певица с неподдельной материнской лаской нянчит малышку.

«Вот она маленькая девочка, которая сидит у меня на ручках, и она такая сладкая», — говорит Королева.

Несмотря на то, что девочка в ролике темнокожая, поклонники разглядели в ней сходство с певицей и начали подшучивать над Королевой, намекая на недавнюю историю с подаренной другу яйцеклеткой.

«Поди, опять Наташка яйцеклетку оставила»;

«Наташка, она похожа на тебя»;

«Копия мамы!»;

«Еще одна дочь?» — острят подписчики певицы.

На самом деле Королева поделилась кадрами со съемок программы «Племя», проходивших в Африке, где певица погрузилась в жизнь местных жителей.

«Ровно год пролетел с нашего африканского путешествия! Это было экстремально, но незабываемо! Спасибо, что в нашей жизни случилось такое приключение!» — прокомментировала ролик певица.

Как писал 5-tv.ru, недавно Наташа Королева рассказала о своей внебрачной дочери, которой уже два года, и которая живет в США. Певица призналась, что стала донором яйцеклетки для своего приятеля еще со времен жизни в Киеве, миллиардера Леонида Радвинского. В ответ бизнесмен подарил Королевой 50 биткоинов — около 175 миллионов рублей.

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