Фокус не удался: Меган Маркл обличили в обмане с якобы «слитой» перепиской

Если герцогиня проиграет дело против таблоида, с которым судится из-за обнародования ее письма к отцу, доверие к ней общественности будет безвозвратно потеряно.

Супруга принца Гарри может пострадать в результате собственных опрометчивых действий. Недавно герцогиня Сассекская начала судебный процесс против британского таблоида Mail On Sunday из-за якобы против ее воли попавшего в их руки письма к ее отцу Томасу Марклу.

Однако в процессе рассмотрения дела всплыли новые подробности, которые свидетельствуют не в пользу герцогини, популярность которой стремительно падает, сообщает издание express.co.uk.

Как стало известно, Меган Маркл уже выиграла первый суд против таблоида, но после того, как ответчик подал апелляцию, свои показания дал бывший пресс-секретарь супруги принца Гарри Джейсон Крауф.

С его слов выходит, что нашумевшее письмо написал именно он, а Маркл его только переписала своей рукой. Кроме того, он привел доказательства того, что герцогиня Сассекская, давая ему поручение написать преданный огласке текст уже понимая, что его содержание станет известно прессе. По признанию Кнауфа, он получил от Маркл четкие рекомендации о том, как представить ее в лучшем свете.

Судя по всему, публика после таких откровений уже не понимает, где кончается правда о жизни герцогини и начинается ее продуманная стратегия.

Теперь многие выражают свои сомнения в правдивости сделанных четой Сассекских шокирующих признаний в ходе скандального интервью Опре Уинфри, пишет 7Дней.ru.

К слову, американская телеведущая недавно удалила запись беседы с членами королевской семьи со своего YouTube-канала, несмотря на то, что видео посмотрело уже 17 миллионов человек.

Интервью с канала Уинфри исчезло внезапно, без огласки и объяснения причин. Королевские эксперты и поклонники предположили, что телеведущая таким образом хочет избавиться от следов сотрудничества с Меган Маркл и принцем Гарри.

Согласно другой версии, этот поступок телеведущей связан с тревожными слухами о самочувствии королевы Елизаветы II. Не исключено, что Уинфри опасается, как бы публика не связала ухудшение состояния монаршей особы с этим интервью и именем самой журналистки, что может испортить ее имидж в обществе.

А вот репутации самой Маркл, похоже, уже мало что может помочь. Говорят, что, если герцогиня проиграет в громком процессе против британского таблоида, вернуть потерянное доверие общественности ей уже вряд ли удастся.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какая привычка принца Гарри раздражает его супругу больше всего.