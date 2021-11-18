Галкин показал Пугачеву в ее роскошной спальне в замке

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Мадлена Гришина
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Юморист опубликовал семейное видео, на котором запечатлен интерьер личной комнаты народной артистки СССР.

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Известный российский артист Максим Галкин регулярно делится с поклонниками зарисовками личной жизни. Вот и в этот раз на своей странице в Instagram юморист решил показать, как проводит время в замке с любимой супругой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри.

Ролик начинается с того, что дети заманивают папу в коридор, где попытаются напугать страшной маской. А после все вместе отправляются к певице.

«А давайте маму теперь напугаем», — предложила Лиза папе и брату.

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На кадрах видно, что Максим Галкин последовал призыву детей и пошел в роскошную спальню супруги. На записи она оказалась запечатлена сидящей за столом в клетчатом кресле. Примадонна, кажется, вовсе не ожидала такого «сюрприза» и от внезапности даже вскрикнула, а после бросила в мужа полотенцем.

Впрочем, поклонники обратили внимание не столько на происходящее в семье, сколько на интерьер. Комната показана с занавешенными шторами, оставленными включенными лишь парой приглушенных светильников. Белый цвет является доминирующим в помещении.

В спальне Примадонны достаточно много мебели, которая стоит вплотную друг к другу. Но при этом комната выглядит достаточно просторной, уютной и не загроможденной. В спальне у певицы есть собственный плазменный телевизор, напротив которого стоит журнальный столик. Кроме того, там стоит двуспальная кровать и диван в винтажном стиле.

Стоит отметить, что в начале года стала известна стоимость замка певицы и юмориста в деревне Грязь. По данным источников, строительство особняка в шесть этажей обошлось Пугачевой и Галкину в десять миллионов долларов. Кроме того на его содержание пара расходует примерно восемь тысяч долларов в месяц. На придомовой территории имеется бассейн, а в самом замке — кинотеатр, большой гараж и амфитеатр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что для Пугачевой и Галкина стало решающим в их судьбе.

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