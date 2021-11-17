Жители Ижевска сняли видео с взорвавшимся в ночном небе метеоритом

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Оксана Тарасова
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Падающее на Землю небесное тело видели также в Уфе, Йошкар-Оле, Перми и Казани.

Фото, видео: ТАСС / GRZEGORZ MOMOT; ВКонтакте @udmurtia.life @zlou18 @sarapul_overheard @noname12ru

Жители сразу нескольких российских городов видели этим вечером падающий на Землю метеорит. Небесное тело, судя по кадрам очевидцев, пронеслось по ночному небу, вспыхнуло синим и взорвалось около половины девятого вечера (19:37 по московскому времени).

Одновременно редкое явление зафиксировали камеры автомобильных регистраторов в Ижевске, Уфе, Перми, Йошкар-Олы и Казани. Свидетели вспышки не сомневаются, что видели именно метеорит. Ролики с ним появились в городских новостных пабликах в социальных сетях.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, подобное зрелище несколько дней назад зафиксировали сотни камер наблюдения, установленных на улицах Санкт-Петербурга. Светящийся объект пронесся над Северной столицей и исчез 12 ноября. Очевидцы гадали, что это — падающая звезда, пиротехника или, чем черт не шутит, НЛО?

В данный момент ролики петербуржцев изучают эксперты. Астрономы выясняют, был ли это метеорит, ведь если да, то он должен быть весьма крупным, а это в данной области науки — сенсация, немногим уступающая падению космического тела в Челябинске в 2013 году.

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Жители Ижевска сняли видео с взорвавшимся в ночном небе метеоритом

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