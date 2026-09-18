Неудачный ремонт? Киркоров взыскал 26,6 миллиона за дефектный камень в квартире
Поводом стал заказ изделий для квартиры на Филипповском переулке в Москве.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Киркоров взыскал 26,6 миллиона за дефектный камень в квартире
Калининский районный суд Санкт-Петербурга обязал индивидуального предпринимателя Георгия Михайловича Барановского выплатить народному артисту России Филиппу Киркорову свыше 26,6 миллиона рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Истец остался недоволен результатом работ по изготовлению и монтажу каменных изделий. В материалах дела говорится
«Поставленные ответчиком и смонтированные в квартире истца изделия из камня имеют неустранимые дефекты, а сами монтажные работы <…> выполнены с грубейшими нарушениями норм и правил», — говорится в материалах дела.
В ходе разбирательства суд назначал экспертизу, специалисты были опрошены. Иск удовлетворили.
В пользу артиста взыскана стоимость устранения недостатков по заключению судебной экспертизы — 16 328 180 рублей, неустойка по договору — 1 300 000 рублей, штраф — 8 814 090 рублей и госпошлина 163 720 рублей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети опубликованы кадры интерьера пятикомнатной квартиры народной артистки России Ларисы Долиной, расположенной на улице Фотиевой в Москве. Речь идет о жилье площадью 266 квадратных метров. Оформление апартаментов заметно отличается от того, что Долина создала в своем прежнем жилище. В первую очередь внимание привлекают зеркальный коридор и панорамные окна гостиной.
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