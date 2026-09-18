Неудачный ремонт? Киркоров взыскал 26,6 миллиона за дефектный камень в квартире

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 27 0

Поводом стал заказ изделий для квартиры на Филипповском переулке в Москве.

Суд взыскал 26,6 миллиона в пользу Киркорова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Киркоров взыскал 26,6 миллиона за дефектный камень в квартире

Калининский районный суд Санкт-Петербурга обязал индивидуального предпринимателя Георгия Михайловича Барановского выплатить народному артисту России Филиппу Киркорову свыше 26,6 миллиона рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Истец остался недоволен результатом работ по изготовлению и монтажу каменных изделий. В материалах дела говорится

«Поставленные ответчиком и смонтированные в квартире истца изделия из камня имеют неустранимые дефекты, а сами монтажные работы <…> выполнены с грубейшими нарушениями норм и правил», — говорится в материалах дела.

В ходе разбирательства суд назначал экспертизу, специалисты были опрошены. Иск удовлетворили.

В пользу артиста взыскана стоимость устранения недостатков по заключению судебной экспертизы — 16 328 180 рублей, неустойка по договору — 1 300 000 рублей, штраф — 8 814 090 рублей и госпошлина 163 720 рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети опубликованы кадры интерьера пятикомнатной квартиры народной артистки России Ларисы Долиной, расположенной на улице Фотиевой в Москве. Речь идет о жилье площадью 266 квадратных метров. Оформление апартаментов заметно отличается от того, что Долина создала в своем прежнем жилище. В первую очередь внимание привлекают зеркальный коридор и панорамные окна гостиной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
84.20
-0.31 96.67
-0.83
Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:00
Будет холодно с горячими батареями: что нужно проверить в квартире до морозов
19:50
Полет нормальный: до 2030 года в России модернизируют 75 аэропортов
19:40
Тещу глав ОУН* перезахоронили во Львове
19:30
Сотрудник автобусного парка пострадал в результате атаки дрона ВСУ в Курске
19:20
Два миллиона человек проголосовали в Москве онлайн в первый день выборов
19:10
Крайние меры: в Байкальске ввели комендантский час после нападений медведей

Сейчас читают

Кто получит единовременную выплату к 1 октября
Не сдается: Боня подала жалобу на решение суда по ее иску к Авроре Кибе
Евгения Броневицкого проводили в последний путь громкими аплодисментами
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен