За рубежом проголосовали более 20,5 тысяч россиян — Захарова

|
Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 18 0

Голосование на зарубежных избирательных участках продолжается в рамках первого дня выборов.

За рубежом проголосовали более 20,5 тысяч россиян

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

За рубежом проголосовали более 20,5 тысяч россиян

Более 20,5 тысяч граждан России проголосовали на выборах депутатов Госдумы за рубежом по состоянию на 18:00 по московскому времени 18 сентября. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Голосование на выборах в Госдуму началось 18 сентября. Всего на выборах зарегистрированы 4436 кандидатов. Среди них 389 представителей «Единой России», 329 кандидатов от КПРФ, 295 — от партии «Новые люди» и 234 — от ЛДПР.

В первый день голосования активность избирателей отмечалась и в российских регионах. В Москве за первые полчаса после открытия участков проголосовали более 200 тыс. человек.

В Башкирии жители села Париж обеспечили 100-процентную явку на выборах. К аналогичному результату стремился и житель села Нешкан на Чукотке — ради участия в голосовании он прервал рыбалку и отправился на избирательный участок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС. 

Тема:
Выборы в Госдуму — 2026
18 сент
Собянин: абсолютное большинство москвичей голосуют онлайн на выборах в Госдуму
18 сент
Человек-паук, под «сикс-севен» и на верблюде: как голосуют на выборах в Госдуму
18 сент
В Херсонской области участки приостанавливали работу из-за атак БПЛА
18 сент
Семья Очиргоряевых приехала на избирательный участок верхом на верблюдах
18 сент
Мишустин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму
18 сент
Явка на выборах в Госдуму превысила 15 процентов
18 сент
Явка на выборах в Петербурге ожидается свыше 50%
18 сент
На суше и в небе: как проходит первый день выборов в России
18 сент
В Свердловской области 103-летняя долгожительница проголосовала на выборах
18 сент
Свадьба и выборы в один день: молодожены отправились из ЗАГСа на участок в ЕАО
+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
84.51
0.34 97.50
0.37
Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:40
Погибшая после отравления колбасой под Саратовом растила пятерых детей
18:30
За рубежом проголосовали более 20,5 тысяч россиян — Захарова
18:20
История и будущее: ИИ взломал код «Энигмы» и расшифровал телеграмму 1941 года
18:10
Обвиняемого в убийстве участницы «Миссис Россия — Вселенная» доставили из Турции
18:00
Последняя тайна Наташи Рей: что не так со смертью журналистки, выигравшей суд у Брижит Макрон
18:00
Каникулы в 2026–2027 учебном году: график по четвертям и триместрам

Сейчас читают

Кто получит единовременную выплату к 1 октября
Евгения Броневицкого проводили в последний путь громкими аплодисментами
«Ой, какой красивый!» — почему в первый месяц жизни к ребенку не стоит подпускать чужих
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен